Домовладельцам предложат возобновляемую электроэнергию по фиксированной на пять лет цене.

По словам члена правления Eesti Energia Агнес Роос, долгосрочные договоры стали очень популярны среди бизнес-клиентов, и она рада, что теперь возможно предложить такое решение и частным клиентам.

«Цена на электроэнергию скачкообразно колебалась в последние месяцы и продолжит это делать. Большая часть потребителей хочет на долгое время вперед планировать свои домашние расходы и не испытывает желания зависеть от воли биржи электроэнергии. Возможность зафиксировать потребление электроэнергии на пять лет – это уникальная возможность в полном неопределенности современном мире. Проще говоря, новый пакет установит ценам на электроэнергию потолок даже тогда, когда закончатся государственные субсидии», – пояснила Роос.

Как надежный энергетический партнер Eesti Energia обещает, что согласованная цена ни разу не изменится в течение пятилетнего периода действия договора. Потребляемая клиентами электроэнергия вырабатывается подразделениями возобновляемой энергии Enefit Green.

«Прошедшая зима показала, что для достижения доступной цены на электроэнергию в нашем регионе нужно срочно построить больше ветропарков. Долгосрочные контракты как раз и помогут быстрее появиться новым ветропаркам. Таким образом, девелоперы при инвестировании получат уверенность в том, что на произведенную электроэнергию имеются покупатели», – добавила Роос.

Долгосрочный договор об электроэнергии для частного клиента – это новое решение на рынке, но среди предприятий долгосрочные пакеты электроэнергии уже завоевали значительную популярность. Снижающее риски решение выбрали около тысячи компаний по всей Балтии. Среди прочих, долгосрочные договоры подписали Telia Eesti, Levira, Eesti Pagar, Dagöplast и Aqva Spa.

Почти 33% клиентов Eesti Energia выбрали пакет на базе биржевой цены. Остальные почти 66% зафиксировали свои цены и, таким образом, менее подвержены влиянию скачков цен на акции. Большинство выбравших биржевой пакет клиентов относятся к возрастной группе 40-49 лет. Больше всего фиксируют цену на электроэнергию клиенты старшего возраста.