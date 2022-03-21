«Артис» приглашает на бесплатные киносеансы всех прибывших из Украины.

«Мы хотели бы дать людям, бежавшим от войны, возможность хотя бы на время оставить мысли об ужасах пережитого, привнести немного разнообразия в повседневность, а также освоиться в Эстонии», - пояснил руководитель кинотеатра Рейн Палосаар.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на эстонском и русском. Подробная информация о фильмах и расписание сеансов – на сайте www.kino.ee.

Бесплатный вход будет действовать до 30 июня и может быть продлен в зависимости от положения дел. Билеты можно получить в кассе кинотеатра. С собой необходимо иметь биометрический паспорт, другой действительный проездной документ или выданный посольством Украины сертификат с личными данными.