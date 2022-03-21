С 21 марта кинотеатр «Артис» предоставляет украинским беженцам возможность ходить в кино бесплатно. Свободный вход в кинозал возможен при предъявлении документа, подтверждающего гражданство Украины.
«Артис» приглашает на бесплатные киносеансы всех прибывших из Украины
«Мы хотели бы дать людям, бежавшим от войны, возможность хотя бы на время оставить мысли об ужасах пережитого, привнести немного разнообразия в повседневность, а также освоиться в Эстонии», - пояснил руководитель кинотеатра Рейн Палосаар.
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на эстонском и русском. Подробная информация о фильмах и расписание сеансов – на сайте www.kino.ee.
Бесплатный вход будет действовать до 30 июня и может быть продлен в зависимости от положения дел. Билеты можно получить в кассе кинотеатра. С собой необходимо иметь биометрический паспорт, другой действительный проездной документ или выданный посольством Украины сертификат с личными данными.
Кинотеатр «Артис» находится в центре Таллинна, на третьем этаже торгового центра «Солярис», по адресу бульвар Эстония, 9 (Estonia pst 9), и работает ежедневно с 10:30. Несколько автобусных маршрутов позволяют добраться прямо до «Соляриса». Также неподалеку останавливаются трамваи № 3 и 4.