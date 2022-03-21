Транспортно-логистический сектор: акциз на топливо нужно срочно снижать

Представительcкими организациями, объединяющими крупнейших эстонских международных перевозчиков, являются Эстонская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (ERAA) и Эстонская ассоциация логистики и экспедирования (ELEA), Союз автомобильных предприятий (AL) и Эстонский союз топливных фирм (ÕÜ). Все они в пятницу обратились с совместным заявлением в комиссию Рийгикогу по экономическим и финансовым делам и в соответствующие министерства.

В заявлении содержится призыв к государству принять быстрые решения в свете войны в Украине и экономических санкций, поскольку рекордные цены на дизельное топливо, используемое преимущественно в бизнесе, угрожают подстегнуть инфляцию и привести к сокращению тысяч рабочих мест на транспорте и снижению конкурентоспособности эстонских компаний.

«Помимо значительного негативного влияния высоких цен на топливо на транспортную сферу, это также приведет к повышению цен на все товары и услуги. Оно болезненно скажется на жителях Эстонии, чья реальная покупательная способность снижается. Не говоря уже о высоких ценах на заправочных станциях», — сказал член правления Эстонской ассоциации логистики и экспедиторов (ELEA) Херкки Китсинг.

«В настоящее время в правительстве проходят дополнительные переговоры по бюджету, и снижение ставки акцизного сбора обязательно должно быть включено в них. Из-за войны в Украине и экономических санкций подавляющее большинство стран Евросоюза сегодня обсуждают этот вопрос. Многие страны уже приняли решение, например, Швеция и Польша, которые в порядке исключения снизили свои акцизные сборы до минимальной в ЕС ставки в размере 33 центов за литр дизельного топлива. В Эстонии акциз на данный момент составляет 37,2 цента за литр», — сказал Китсинг.

Два возможных решения

В совместном заявлении предлагаются два решения. Одним из них является временное снижение ставки акциза на дизельное топливо до 33 центов за литр. Временное снижение может продлиться как минимум до 30 сентября с возможностью продления действия снижения акциза при необходимости, если этого потребует внешняя среда.

Второе предложение – ввести систему возврата акциза для перевозчиков. Для того, чтобы удерживать транспортные цены на уровне, который не оказывал бы чрезмерного влияния на общий уровень цен и экономическую активность и позволял бы сектору продолжать работать конкурентоспособно, целесообразно рассмотреть схему возмещения акцизного сбора для транспортных компаний в дополнение к снижению акциза. Аналогичное решение используется во многих странах ЕС, чтобы держать транспортные цены под контролем за счет снижения реальной стоимости топлива для предприятий.