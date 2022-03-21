Организации, объединяющие грузовых и пассажирских перевозчиков, а также компании и представители топливной отрасли выступили с совместным обращением к правительству с требованием скорейшего снижения акцизного сбора в связи с внеочередным подорожанием дизельного топлива, пишет Postimees.
Транспортно-логистический сектор: акциз на топливо нужно срочно снижать
Представительcкими организациями, объединяющими крупнейших эстонских международных перевозчиков, являются Эстонская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (ERAA) и Эстонская ассоциация логистики и экспедирования (ELEA), Союз автомобильных предприятий (AL) и Эстонский союз топливных фирм (ÕÜ). Все они в пятницу обратились с совместным заявлением в комиссию Рийгикогу по экономическим и финансовым делам и в соответствующие министерства.
В заявлении содержится призыв к государству принять быстрые решения в свете войны в Украине и экономических санкций, поскольку рекордные цены на дизельное топливо, используемое преимущественно в бизнесе, угрожают подстегнуть инфляцию и привести к сокращению тысяч рабочих мест на транспорте и снижению конкурентоспособности эстонских компаний.
«Помимо значительного негативного влияния высоких цен на топливо на транспортную сферу, это также приведет к повышению цен на все товары и услуги. Оно болезненно скажется на жителях Эстонии, чья реальная покупательная способность снижается. Не говоря уже о высоких ценах на заправочных станциях», — сказал член правления Эстонской ассоциации логистики и экспедиторов (ELEA) Херкки Китсинг.
«В настоящее время в правительстве проходят дополнительные переговоры по бюджету, и снижение ставки акцизного сбора обязательно должно быть включено в них. Из-за войны в Украине и экономических санкций подавляющее большинство стран Евросоюза сегодня обсуждают этот вопрос. Многие страны уже приняли решение, например, Швеция и Польша, которые в порядке исключения снизили свои акцизные сборы до минимальной в ЕС ставки в размере 33 центов за литр дизельного топлива. В Эстонии акциз на данный момент составляет 37,2 цента за литр», — сказал Китсинг.
Два возможных решения
В совместном заявлении предлагаются два решения. Одним из них является временное снижение ставки акциза на дизельное топливо до 33 центов за литр. Временное снижение может продлиться как минимум до 30 сентября с возможностью продления действия снижения акциза при необходимости, если этого потребует внешняя среда.
Второе предложение – ввести систему возврата акциза для перевозчиков. Для того, чтобы удерживать транспортные цены на уровне, который не оказывал бы чрезмерного влияния на общий уровень цен и экономическую активность и позволял бы сектору продолжать работать конкурентоспособно, целесообразно рассмотреть схему возмещения акцизного сбора для транспортных компаний в дополнение к снижению акциза. Аналогичное решение используется во многих странах ЕС, чтобы держать транспортные цены под контролем за счет снижения реальной стоимости топлива для предприятий.
Херкки Китсинг добавил, что это, безусловно, очень срочный вопрос, потому что по сравнению с другими странами проблема в Эстонии стоит еще острее. «В транспортном секторе Эстонии было больше прямых контактов с российским и белорусским рынками, чем в других, и из-за санкций деятельность некоторых компаний прекратилась со дня».