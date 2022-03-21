McDonald’s cоздает в Эстонии 250 новых рабочих мест

Исполнительный директор ресторанов McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский подчеркивает, что принять участие в конкурсах на новые вакансии приглашаются все.

«Рабочий коллектив, объединяющий разных людей в сплоченную команду, где все чувствуют себя безопасно и уважают друг друга, никогда прежде не был так важен, как сейчас. В эстонских ресторанах McDonald’s ежедневно бок о бок работают люди разного пола, возраста, цвета кожи и национальности. Поэтому вовлечение всех людей и коллективное разнообразие многие годы являются для ресторанов McDonald’s очень важными ценностями как на глобальном, так и на местном уровне», – сказал Яневский.

McDonald’s предлагает широкий выбор вакансий как в ресторанах, так и на уровне корпорации, напомнил он, пояснив, что у людей есть множество возможностей найти для себя наиболее подходящую роль, чтобы применять свои навыки, приобретать новые знания, получать опыт и пробовать себя в чем-то новом.

В ресторанах также много возможностей для работы на неполную ставку. На данный момент 80% сотрудников эстонских ресторанов McDonald’s работают с частичной занятостью.