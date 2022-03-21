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Экс-советник Майлис Репс уличила министра во лжи: "Она пьет кофе!"

Хенри-Лаур Аллик
Экс-советник Майлис Репс уличила министра во лжи: "Она пьет кофе!"
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Endine haridus- ja teadusminister Mailis Reps 7. veebruaril Harju maakohtus. 
Endine haridus- ja teadusminister Mailis Reps 7. veebruaril Harju maakohtus. Фото: Sander Ilvest

По словам советника бывшего министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) Марин Тереп, Репс на самом деле пьет кофе, хотя в прошлом утверждала, что не пьет. Суд установил, в том числе, как кофемашина Jura была доставлена ​​на дом к министру и кто дал на это разрешение, пишет Postimees.

В сентябре 2021 года журналист программы ЭТВ «Pealtnägija» Таави Эйлат спросил уходящего в отставку министра Майлис Репс, которую также обвиняют в присвоении министерской кофемашины, пьет ли Репс кофе.

Репс ответила однозначно: «Я не пью кофе». Она солгала.

Тогдашний министр добавила, что кофемашину привезли к ней домой, чтобы обслуживать гостей.

Бывший советник Репс Марин Тереп дает показания на сегодняшнем четвертом заседании по делу бывшего министра. Прокурор Денис Часовских спросил у Тереп, пила ли Репс кофе в период с 2017 по 2020 год, что вызвало громкий смех у обвиняемой в зале суда.

Тереп подтвердила, что Репс время от времени пила кофе и предпочитала капучино или латте.

Тереп также сообщила, что купленная для министерства кофемашина Jura покинула министерство через несколько дней после покупки. Репс велела Терепу отдать кофеварку своему водителю, который доставил ее к Репс домой.

Согласие на транспортировку кофемашины дал также канцлер Март Лайдметс.

В ноябре прокуратура предъявила бывшему министру образования и науки Майлис Репс обвинение в присвоении и мошенничестве.

Согласно обвинению, Репс совершила присвоение, когда, будучи министром образования и науки, поручала сотрудникам министерства выполнять обязанности, связанные с их детьми.

Кроме того, Репс инкриминируется незаконное использование топливной карты министерства и покрытие расходов на проведение дня рождения на территории министерства.

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