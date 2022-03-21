Экс-советник Майлис Репс уличила министра во лжи: "Она пьет кофе!"

В сентябре 2021 года журналист программы ЭТВ «Pealtnägija» Таави Эйлат спросил уходящего в отставку министра Майлис Репс, которую также обвиняют в присвоении министерской кофемашины, пьет ли Репс кофе.

Репс ответила однозначно: «Я не пью кофе». Она солгала.

Тогдашний министр добавила, что кофемашину привезли к ней домой, чтобы обслуживать гостей.

Бывший советник Репс Марин Тереп дает показания на сегодняшнем четвертом заседании по делу бывшего министра. Прокурор Денис Часовских спросил у Тереп, пила ли Репс кофе в период с 2017 по 2020 год, что вызвало громкий смех у обвиняемой в зале суда.

Тереп подтвердила, что Репс время от времени пила кофе и предпочитала капучино или латте.

Тереп также сообщила, что купленная для министерства кофемашина Jura покинула министерство через несколько дней после покупки. Репс велела Терепу отдать кофеварку своему водителю, который доставил ее к Репс домой.

Согласие на транспортировку кофемашины дал также канцлер Март Лайдметс.

