По словам советника бывшего министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) Марин Тереп, Репс на самом деле пьет кофе, хотя в прошлом утверждала, что не пьет. Суд установил, в том числе, как кофемашина Jura была доставлена на дом к министру и кто дал на это разрешение, пишет Postimees.
Экс-советник Майлис Репс уличила министра во лжи: "Она пьет кофе!"
В сентябре 2021 года журналист программы ЭТВ «Pealtnägija» Таави Эйлат спросил уходящего в отставку министра Майлис Репс, которую также обвиняют в присвоении министерской кофемашины, пьет ли Репс кофе.
Репс ответила однозначно: «Я не пью кофе». Она солгала.
Тогдашний министр добавила, что кофемашину привезли к ней домой, чтобы обслуживать гостей.
Бывший советник Репс Марин Тереп дает показания на сегодняшнем четвертом заседании по делу бывшего министра. Прокурор Денис Часовских спросил у Тереп, пила ли Репс кофе в период с 2017 по 2020 год, что вызвало громкий смех у обвиняемой в зале суда.
Тереп подтвердила, что Репс время от времени пила кофе и предпочитала капучино или латте.
Тереп также сообщила, что купленная для министерства кофемашина Jura покинула министерство через несколько дней после покупки. Репс велела Терепу отдать кофеварку своему водителю, который доставил ее к Репс домой.
Согласие на транспортировку кофемашины дал также канцлер Март Лайдметс.
В ноябре прокуратура предъявила бывшему министру образования и науки Майлис Репс обвинение в присвоении и мошенничестве.
Согласно обвинению, Репс совершила присвоение, когда, будучи министром образования и науки, поручала сотрудникам министерства выполнять обязанности, связанные с их детьми.
Кроме того, Репс инкриминируется незаконное использование топливной карты министерства и покрытие расходов на проведение дня рождения на территории министерства.