Свобода слова – один из столпов демократического общества. И это не только возможность свободно выражать свои мысли и убеждения. Свобода слова нужна, чтобы общество не забрело в болото, не оказалось в плену каких-то идеалов или фантазий и безоговорочно поверило бы в них. Для этого нужны люди, которые обратят внимание на потенциальные опасности, даже если всем кажется, что избранный путь самый верный и справедливый, пишет заведующий редакцией мнений Postimees Мартин Эхала.
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Пока рядом с нами еще дышит чудовище
Пока рядом с нами еще дышит чудовище
Нужно понимать, что путинизм как идеология вырастает из идентичности, носителям которой очень трудно признать преступный характер этой идеологии. Они готовы закрыть глаза и заткнуть уши, лишь бы не знать правды, потому что самые прекрасные, возвышенные и ценные составляющие этой идентичности невероятным образом сплавлены с самыми преступными намерениями и их оправданием.