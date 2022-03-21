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Пока рядом с нами еще дышит чудовище

Мартин Эхала
Пока рядом с нами еще дышит чудовище
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Мартин Эхала.
Мартин Эхала. Фото: Eero Vabamaegi/Postimees

Свобода слова – один из столпов демократического общества. И это не только возможность свободно выражать свои мысли и убеждения. Свобода слова нужна, чтобы общество не забрело в болото, не оказалось в плену каких-то идеалов или фантазий и безоговорочно поверило бы в них. Для этого нужны люди, которые обратят внимание на потенциальные опасности, даже если всем кажется, что избранный путь самый верный и справедливый, пишет заведующий редакцией мнений Postimees Мартин Эхала.

Нужно понимать, что путинизм как идеология вырастает из идентичности, носителям которой очень трудно признать преступный характер этой идеологии. Они готовы закрыть глаза и заткнуть уши, лишь бы не знать правды, потому что самые прекрасные, возвышенные и ценные составляющие этой идентичности невероятным образом сплавлены с самыми преступными намерениями и их оправданием.

В то же время ни человек, ни общество не могут сквозь пальцы смотреть, как кто-то, пусть даже в глубине души, оправдывает преступление против человечности просто потому, что его заставили поверить, что это не преступление. Потому что до тех пор, пока он будет это отрицать, всего лишь вопрос времени – когда это преступление повторится. Ну что ж, таким людям нужно показывать реальное положение вещей, пока они не поймут, в чем заблуждались.

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