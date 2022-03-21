В продажу поступила почтовая марка в поддержку Украины

Почтовая марка «Слава Украине!», выпускаемая ровно через месяц после начала украинской войны, является символическим заявлением Эстонии о поддержке Украины и украинского народа в защите своей независимости. Марка несет с собой послание мира, которое символизирует голубь мира, и ее могут распространять отправители писем по всему миру. Почтовой маркой можно выразить поддержку прекращению войны и независимости Украины.

На почтовой марке изображен голубь мира на фоне цветов украинского флага. На марке на украинском языке написано «Слава Україні!» (Слава Украине!) и дополнительно на эстонском языке «Eesti toetab Ukrainat» (Эстония поддерживает Украину). «Слава Украине!» – национальное приветствие в Украине, которое считается символом суверенитета и стойкости Украины, а также официальным приветствием вооруженных сил Украины с 2018 года.