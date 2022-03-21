Переехавший в Польшу нападающий киевского «Динамо» Бенджамин Вербич пожертвовал для украинской армии необходимое снаряжение.
Спасшийся от войны футболист купил экипировку для украинской армии
Спасшийся от войны футболист купил экипировку для украинской армии
28-летний словен числился в составе «Динамо» с 2018 года. После начала войны ему удалось перейти в состав варшавской «Легии». А чтобы поддержать отчаянное сопротивление украинцев российскому вторжению, спортсмен купил для украинской армии дрон, бронежилеты и лекарства.
«Когда началась война, я хотел поддержать армию Украины финансово, но дядя моей девушки сказал, что им нужны дроны с тепловизорами, бронежилеты, лекарства и жгуты. Я решил найти все это», - сказал Вербич.
«Это оказалось непростой задачей, мы месяц собирали заказ и сумели отправить его в Украину. В данный момент посылка уже используется солдатами украинской армии», - сообщил футболист.
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