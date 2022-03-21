Спасшийся от войны футболист купил экипировку для украинской армии

28-летний словен числился в составе «Динамо» с 2018 года. После начала войны ему удалось перейти в состав варшавской «Легии». А чтобы поддержать отчаянное сопротивление украинцев российскому вторжению, спортсмен купил для украинской армии дрон, бронежилеты и лекарства.

«Когда началась война, я хотел поддержать армию Украины финансово, но дядя моей девушки сказал, что им нужны дроны с тепловизорами, бронежилеты, лекарства и жгуты. Я решил найти все это», - сказал Вербич.