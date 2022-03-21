Песков: нефтяное эмбарго ЕС против РФ ухудшит энергобалансы Европы

"Действительно, насколько мы знаем, тема эмбарго на поставки нефти активно обсуждается. Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет очень серьезно вообще на мировой нефтяной рынок, очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Американцы при этом останутся при своих, это очевидно, и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. То есть это решение, которое ударит по всем", - отметил он