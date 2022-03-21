В Таллиннe будет осуществляться аэрофотосъемка теплотрассы

Термографическая съемка дает детальное представление о техническом состоянии теплотрассы и помогает выявить возможные проблемные места теплосети.

Аэрофотосъемка будет выполняться в Таллинне поздним вечером 21 и 22 марта. Поскольку в момент съемки важно отсутствие солнечного света, полеты будут выполняться после захода солнца - с 20 до 23 часов.

Вертолет будет пролетать над каждым участком примерно три раза. Таким образом, звук двигателей вертолета в этом месте будет слышен около 15 минут. Хотя полеты будут осуществляться на высоте 300-400 метров, звук может быть слышен и в домах. Предприятие приносит извинения за возможные неудобства!

Utilitas делает тепловые изображения сетей центрального отопления при сотрудничестве с финскими компаниями GridJet Oy и Advian OY, которые имеют опыт выполнения таких работ как в Финляндии, так и в Эстонии.