Против российской теннисистки Марии Шараповой и немецкого автогонщика Михаэля Шумахера подан иск, связанный с мошенничеством с недвижимостью. Об этом сообщает LiveResult со ссылкой на The Indian Express.
Против Шараповой и Шумахера подали суд по делу о мошенничестве с недвижимостью
Против Шараповой и Шумахера подали суд по делу о мошенничестве с недвижимостью
Как следует из источника, в качестве пострадавшие выступает жительница Дели Шафали Агарвал, которая решила приобрести квартиру в строящемся жилом квартале города Гургаон. Вместе с мужем женщина заплатила более 95 тысяч евро, однако дом так и не был построен.
Шарапова и Шумахер указаны в качестве ответчиков, так как именно от их имени рекламировался данный жилой квартал, и, как утверждает потерпевшая, она попала под влияние звёзд мирового спорта.
Ключевые слова