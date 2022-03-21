Пн, 21.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Против Шараповой и Шумахера подали суд по делу о мошенничестве с недвижимостью

rus.postimees.ee
Против Шараповой и Шумахера подали суд по делу о мошенничестве с недвижимостью
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Мария Шарапова.
Мария Шарапова. Фото: Lee Jin-man

Против российской теннисистки Марии Шараповой и немецкого автогонщика Михаэля Шумахера подан иск, связанный с мошенничеством с недвижимостью. Об этом сообщает LiveResult со ссылкой на The Indian Express.

Как следует из источника, в качестве пострадавшие выступает жительница Дели Шафали Агарвал, которая решила приобрести квартиру в строящемся жилом квартале города Гургаон. Вместе с мужем женщина заплатила более 95 тысяч евро, однако дом так и не был построен.

Шарапова и Шумахер указаны в качестве ответчиков, так как именно от их имени рекламировался данный жилой квартал, и, как утверждает потерпевшая, она попала под влияние звёзд мирового спорта.

Ключевые слова
Наверх