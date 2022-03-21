Против Шараповой и Шумахера подали суд по делу о мошенничестве с недвижимостью

Как следует из источника, в качестве пострадавшие выступает жительница Дели Шафали Агарвал, которая решила приобрести квартиру в строящемся жилом квартале города Гургаон. Вместе с мужем женщина заплатила более 95 тысяч евро, однако дом так и не был построен.