«Блестящая находка для нашего театра! Самые радужные перспективы! Фамилия для нашего уха трудная, но убежден, она вам запомнится!» Так сказал о нашем земляке, артисте Сергее Уусталу, основатель и художественный руководитель Московского театра «У Никитских ворот» Марк Григорьевич Розовский. Но несмотря на высокую оценку со стороны замечательного режиссера, драматурга, поэта и пр., несмотря на ряд успешных работ в театре и недавно исполненную в документально-художественном фильме «Александр Невский» заглавную роль, артист сегодня тревожится за свои перспективы.