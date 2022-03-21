Коронавирус выявлен у 667 жителей Эстонии, пятеро скончались

По состоянию на утро 21 марта в больницах находится 527 пациентов с коронавирусом. Из них 210 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 128 человек, или 61% не были вакцинированы, а 82, или 39% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 3,5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни, из которых в 14 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 21,4 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались пять человек с коронавирусом, трое не были вакцинированы: 83-летний мужчина, 87-летний мужчина, 90-летняя женщина, 91-летний мужчина и 96-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 100 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 120 невакцинированных в день.