Доктор Николай Пыдрамяги: меня безосновательно нарекли путинистом

Приводим заявление Николай Пыдрамяги в полном объеме:

Дорогие эстоноземельцы!

Моя речь 17 марта на заседании Тартуского горсобрания породила много непонимания и привела к обвинениям в мой адрес.

Я ни одним словом не оправдал начавшуюся 24 февраля агрессию России по отношению к Украине и длящуюся уже почти месяц войну. Меня безосновательно нарекли путинистом. Поступили предупреждения, угрозы, ввелись наказания и санкции.

Я абсолютно против любых войн. Сегодня все ссоры и разногласия должны решатся посредством дипломатии, переговоров и договоров.

То, что на Украине шла восьмилетняя гражданская война, мы читали и в местных СМИ. Погибло много мирных жителей и даже детей. Однако с 24 февраля идет изнурительная война. Россия вторглась в независимое украинское государство, и это преступление. Война должна закончиться немедленно!

Я не планировал говорить о войне в Украине в Тартуском горсобрании, потому что это не было в повестке дня. В повестке дня стоял вопрос о переименовании моста Победы (тартуские власти выразили мнение, что это название в нынешней ситуации посылает неверные сигналы обществу, поскольку мост был назван так в честь 20-летия победы в Великой Отечественной войне, - прим.ред.) Именно поэтому я упомянул Украину вместе со всеми остальными перечисленными войнами. Я указал, что сейчас не время менять названия. Сегодня у нас есть другие, намного более важные вопросы.

Я уважаю все нации. Я и моя семья делали довольно крупные и неоднократные пожертвования народу Украины, сильно пострадавшему во время войны. Совсем недавно, например, мы пожертвовали средства на покупку машин скорой помощи.

Моей большой ошибкой было то, что в своем выступлении я поспешно затронул самую важную для нас на данный момент тему войны на Украине, неправильно ее сформулировал и не до конца выразил. Я должен был непременно более полно высказаться по этой теме и однозначно осудить то, что сегодня происходит в Украине.