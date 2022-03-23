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Цены на электричество ⟩ Менять привычки придется всем

Ирина Каблукова
Менять привычки придется всем
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Обладатели пакетов с фиксированной ценой на электричество в нервном напряжении ждали, когда поставщик пришлет письмо с изменением условий. И дождались.
Обладатели пакетов с фиксированной ценой на электричество в нервном напряжении ждали, когда поставщик пришлет письмо с изменением условий. И дождались. Фото: www.freepik.com / монтаж Лийна Ыун

Обладатели электропакетов с фиксированными ценами на электричество с октября жили, затаив дыхание и с ужасом посматривая на то, каких размеров счета приходят соседям, имеющим договоры на основании биржевых цен. Все понимали, что праздник дешевизны не может продолжаться вечно, поэтому ждали письма из энергетической компании, в котором будет сообщено об изменении условий. В конце января такие письма получили клиенты государственной Elektrilevi… и ничего не поняли.

Биржа подвела

Взлетевшие на бирже цены повергли потребителей в шок. Всю зиму те, кто раньше радовался счетам с пляшущими на низких высотах биржевыми ценами, пребывали в состоянии поиска денег на оплату счета за электричество. В сравнении со счетами годичной давности нынешние увеличились в два-три раза, вынудив правительство открыть закрома и начать выплачивать людям компенсацию, чтобы население смогло избежать экономического и социального коллапса.

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