Цены на электричество ⟩ Менять привычки придется всем

Обладатели электропакетов с фиксированными ценами на электричество с октября жили, затаив дыхание и с ужасом посматривая на то, каких размеров счета приходят соседям, имеющим договоры на основании биржевых цен. Все понимали, что праздник дешевизны не может продолжаться вечно, поэтому ждали письма из энергетической компании, в котором будет сообщено об изменении условий. В конце января такие письма получили клиенты государственной Elektrilevi… и ничего не поняли.