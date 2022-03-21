МИД Франции: украинский конфликт грозит продовольственным кризисом

"Я хотел бы особенно подчеркнуть один пункт, который мне представляется основным. Нужно, чтобы мы вплотную занялись проблемой мировой продовольственной безопасности", - сказал французский министр журналистам перед Советом ЕС.

"Известен масштаб производства зерновых, особенно на Украине и в России. И мы видим последствия войны: невозможность сбора урожая, невозможность посева, невозможность экспорта", - продолжил Ле Дриан.

По его словам, не санкции привели к серьезным нарушениям мировой продовольственной безопасности, а война. "Потому что нет санкций в области продовольствия. Никаких", - подчеркнул глава МИД Франции.

"Это война создает проблемы, и это война вызовет завтра риск голода. Нужно, чтобы мы быстро занялись этой новой данностью. Не только мы, европейцы, объединяя наши усилия. Но также мы, европейцы, совместно с международными агентствами и всеми нашими партнерами, включая неправительственные организации, с целью избежать, чтобы вдобавок к войне был бы еще и мировой продовольственный кризис, который может оказаться серьезнейшим", - объяснил Ле Дриан.

Также в понедельник министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди высказал опасение, что из-за ситуации вокруг Украины может возникнуть глобальный продовольственный кризис.

"Один из моих самых больших страхов заключается в том, что трагедия на украинской земле усугубится продовольственным кризисом в мировом масштабе", - заявил Денорманди перед заседанием в Брюсселе Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства.