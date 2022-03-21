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Выросшая вдвое цена на металл ставит эстонских производителей в тяжелое положение

Томи Салувеэр
Выросшая вдвое цена на металл ставит эстонских производителей в тяжелое положение
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Эймар Халлоп
Эймар Халлоп Фото: Arvo Meeks

Рост цен на металл, последовавший за началом войны в Украине, поставил металлургический сектор в затруднительное положение. Цена тонны необработанного металла за несколько недель выросла примерно в два раза до 2500 евро. Производственные предприятия пытаются выполнить существующие заказы, а в отношении будущего занимают выжидательную позицию, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Цена материала за короткое время удвоилась, но мы пока не закрываемся, — сказал член правления AS Võru Hallid Эймар Халлоп. — Наверное, нужно посмотреть в зеркало и повысить эффективность компании, реструктурировать бизнес и пересмотреть цепочки поставок».

По словам Халлопа, сейчас есть работа на полгода вперед, и необходимый материал в основном имеется на складах. «Сложно сказать, что принесет второе полугодие», — сказал он.

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