Выросшая вдвое цена на металл ставит эстонских производителей в тяжелое положение

Рост цен на металл, последовавший за началом войны в Украине, поставил металлургический сектор в затруднительное положение. Цена тонны необработанного металла за несколько недель выросла примерно в два раза до 2500 евро. Производственные предприятия пытаются выполнить существующие заказы, а в отношении будущего занимают выжидательную позицию, пишет Lõuna-Eesti Postimees.