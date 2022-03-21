Жалоба читателя: я купил в магазине пустую пивную банку

Читатель написал, что он купил 10 пол-литровых банок пива Carlsberg. Однако дома оказалось, что одна пивная банка была закрытой, но совершенно пустой. Ее легко можно смять, не открывая.

По словам специалиста по качеству Сакуского пивзавода Тийу Хансон, пиво, вероятно, вытекло из банки.

«Мы заверяем, что наше производство пива находится под постоянным и частым контролем качества. Баночная линия имеет несколько устройств контроля, которые контролируют все этапы розлива, при этом недозаполненные банки удаляются автоматически. Исходя ихз этого крайне маловероятно, что закрытая пустая банка могла образоваться при производстве», — считает Хансон.