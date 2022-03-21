В редакцию Postimees обратился читатель, который случайно купил в магазине пустую банку из-под пива. Сакуский пивзавод объяснил, как такое могло произойти.
Жалоба читателя: я купил в магазине пустую пивную банку
Читатель написал, что он купил 10 пол-литровых банок пива Carlsberg. Однако дома оказалось, что одна пивная банка была закрытой, но совершенно пустой. Ее легко можно смять, не открывая.
По словам специалиста по качеству Сакуского пивзавода Тийу Хансон, пиво, вероятно, вытекло из банки.
«Мы заверяем, что наше производство пива находится под постоянным и частым контролем качества. Баночная линия имеет несколько устройств контроля, которые контролируют все этапы розлива, при этом недозаполненные банки удаляются автоматически. Исходя ихз этого крайне маловероятно, что закрытая пустая банка могла образоваться при производстве», — считает Хансон.
Она отметила, что по фотографии сложно оценить причину, но не исключено, что банка могла быть повреждена на каком-то звене транспортной цепочки. «Вероятно, из-за этого в банке образовалась микроотверстие, которое трудно заметить в результате осмотра, но этого достаточно, чтобы продукт вытек из банки».