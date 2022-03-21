Эцио Гамба, друг Владимира Путина, раскритиковал развязанную Россией в Украине войну.

«Я ничего не могу поделать с этими трагическими обстоятельствами. Но я не могу и делать вид, что ничего не произошло. Но также я не хочу, чтобы распался и мир дзюдо», - сказал Гамба, который из-за войны ушел с поста председателя генерального секретаря Европейского союза дзюдо.