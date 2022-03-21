63-летний Гамба является олимпийским чемпионом по дюдо 1980 года. Годами он тесно сотрудничал с Россией. В 2009 году он был главным тренером сборной России, а после успешной Олимпиады в Лондоне ему присвоили титул лучшего тренера России. В 2016 году Гамба получил из рук Путина российское гражданство.
Эцио Гамба, друг Владимира Путина, раскритиковал развязанную Россией в Украине войну.
Эцио Гамба, друг Владимира Путина, раскритиковал развязанную Россией в Украине войну.
«Я ничего не могу поделать с этими трагическими обстоятельствами. Но я не могу и делать вид, что ничего не произошло. Но также я не хочу, чтобы распался и мир дзюдо», - сказал Гамба, который из-за войны ушел с поста председателя генерального секретаря Европейского союза дзюдо.
Дзюдо является одним из любимых видов спорта Путина. У него черный пояс по дзюдо, он был вице-президентом как Европейского, так и Международного союзов дзюдо. Его лишили обоих титулов из-за начала военных действий в Украине.
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