На прошлой неделе истребители НАТО трижды сопроводили военные самолеты РФ над Балтикой

В прошлый четверг истребители НАТО поднявшись в воздух для патрулирования границы вдоль балтийских стран с Россией и Белоруссией, но после взлета задание изменилось - пилоты альянса опознали четыре российских самолета "Ил-76". Российские самолеты следовали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем из основной части России в Калининградскую область. В тот же день истребители НАТО опознали российский самолет "Ан-12", летевший в Калининградскую область.