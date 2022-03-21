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На прошлой неделе истребители НАТО трижды сопроводили военные самолеты РФ над Балтикой

BNS
На прошлой неделе истребители НАТО трижды сопроводили военные самолеты РФ над Балтикой
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Истребитель.
Истребитель. Фото: Kaitsevägi

Истребители, осуществляющие миссию воздушного патрулирования НАТО в воздушном пространстве Балтийских стран, девять раз на минувшей неделе поднимались в воздух и сопровождали российские военные самолеты, которые следовали с выключенными транспондерами, сообщило в понедельник министерство обороны Литвы.

В прошлый четверг истребители НАТО поднявшись в воздух для патрулирования границы вдоль балтийских стран с Россией и Белоруссией, но после взлета задание изменилось - пилоты альянса опознали четыре российских самолета "Ил-76". Российские самолеты следовали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем из основной части России в Калининградскую область. В тот же день истребители НАТО опознали российский самолет "Ан-12", летевший в Калининградскую область.

В минувшую пятницу натовские истребители сопроводили и опознали самолет "Ил-76", который летел в Калининградскую область.

Все российские самолеты летели с выключенными транспондерами.

Силы НАТО патрулируют границы воздушного пространства с Россией и Белоруссией после начала военной спецоперации РФ на Украине. Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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