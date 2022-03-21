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При вступлении в Кайтселийт теперь достаточно медсправки для вождения

Брита-Мария Алас
При вступлении в Кайтселийт теперь достаточно медсправки для вождения
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Проверка зрения
Проверка зрения Фото: Peeter Langovits

Министерство обороны представило на согласование проект положения, в соответствии с которым человек, желающий стать членом Кайтселийта, больше не должен будет проходить отдельное медицинское освидетельствование при наличии действующего водительского удостоверения, для получения которого он уже прошел медосмотр, пишет Postimees.

«Сокращение бюрократии укрепляет безопасность. С начала войны в Украине значительно возрос интерес к вступлению в Кайтселийт, и мы хотим облегчить процесс вступления в организацию и избежать дублирования действий», – заявил министр обороны Калле Лаанет.

«Поскольку перед выдачей прав на автовождение водитель проходит тщательный медицинский осмотр, это фактически покрывает требования к членству в Кайтселийте, и повторные медицинские осмотры мы можем сократить», – пояснил министр.

«С другой стороны, выдача медицинских справок во время пандемии значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому целесообразно гармонизировать требования к медосмотру, чтобы снизить нагрузку на семейных врачей», – сказал Лаанет.

Кроме того, теперь в Кайтселийт можно представить другую действующую медицинскую справку, согласно которой состояние здоровья человека проверено как минимум в равной степени (например, медицинскую справку моряка, водолаза, пилота и т. д.).

Член правления Общества семейных врачей Кармен Йоллер заявила, что семейные врачи довольны, что достигнута общая позиция с министерством.

«Если у человека есть медсправка водителя, он уже может присоединиться, например, к волонтерам-спасателям. Многие люди уже имеют медсправку о состоянии здоровья водителя транспортного средства, так что лишний визит к семейному врачу можно пропустить, это сэкономит время как пациента, так и врача», – добавила Йоллер.

Водитель должен быть физически и психически готов к вождению и не должен страдать каким-либо заболеванием, препятствующим безопасному вождению. Наличие таких нарушений здоровья исключает и участие в деятельности Кайтселийта, а поскольку членство в Кайтселийте не влечет за собой дополнительных требований по состоянию здоровья, отдельное медицинское освидетельствование не оправдано, заявили в министерстве.

Кайтселийт может проверить наличие действительного водительского удостоверения на сайте Транспортного департамента.

Если человек, желающий стать членом Кайтселийта, не имеет действующего права на управление автотранспортным средством, он может обратиться к своему семейному врачу, где проводится такое же медицинское обследование, как и при ходатайствовании о праве на вождение автомобиля. Полученную справку о состоянии здоровья можно предъявить в Кайтселийт.

Кайтселийт может проверить наличие действительного водительского удостоверения на сайте Транспортного департамента.

Кроме того, теперь в Кайтселийт можно представить другую действующую медицинскую справку, согласно которой состояние здоровья человека проверено как минимум в равной степени (например, медицинскую справку моряка, водолаза, пилота и т. д.).

Лицо, имеющее действующее разрешение на владение оружием или прошедшее медосмотр действительного военнослужащего, сотрудника полиции, тюремного служащего или помощника полицейского, а также право на ношение оружия, может быть освобождено от медконтроля, необходимого для членства в Кайтселийте.

После вступления постановления в силу новый порядок будет распространяться и на тех, кто уже подал заявление о вступлении в Кайтселийт.

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