При вступлении в Кайтселийт теперь достаточно медсправки для вождения

«Сокращение бюрократии укрепляет безопасность. С начала войны в Украине значительно возрос интерес к вступлению в Кайтселийт, и мы хотим облегчить процесс вступления в организацию и избежать дублирования действий», – заявил министр обороны Калле Лаанет.

«Поскольку перед выдачей прав на автовождение водитель проходит тщательный медицинский осмотр, это фактически покрывает требования к членству в Кайтселийте, и повторные медицинские осмотры мы можем сократить», – пояснил министр.

«С другой стороны, выдача медицинских справок во время пандемии значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому целесообразно гармонизировать требования к медосмотру, чтобы снизить нагрузку на семейных врачей», – сказал Лаанет.

Кроме того, теперь в Кайтселийт можно представить другую действующую медицинскую справку, согласно которой состояние здоровья человека проверено как минимум в равной степени (например, медицинскую справку моряка, водолаза, пилота и т. д.).

Член правления Общества семейных врачей Кармен Йоллер заявила, что семейные врачи довольны, что достигнута общая позиция с министерством.

«Если у человека есть медсправка водителя, он уже может присоединиться, например, к волонтерам-спасателям. Многие люди уже имеют медсправку о состоянии здоровья водителя транспортного средства, так что лишний визит к семейному врачу можно пропустить, это сэкономит время как пациента, так и врача», – добавила Йоллер.

Водитель должен быть физически и психически готов к вождению и не должен страдать каким-либо заболеванием, препятствующим безопасному вождению. Наличие таких нарушений здоровья исключает и участие в деятельности Кайтселийта, а поскольку членство в Кайтселийте не влечет за собой дополнительных требований по состоянию здоровья, отдельное медицинское освидетельствование не оправдано, заявили в министерстве.

Кайтселийт может проверить наличие действительного водительского удостоверения на сайте Транспортного департамента.

Если человек, желающий стать членом Кайтселийта, не имеет действующего права на управление автотранспортным средством, он может обратиться к своему семейному врачу, где проводится такое же медицинское обследование, как и при ходатайствовании о праве на вождение автомобиля. Полученную справку о состоянии здоровья можно предъявить в Кайтселийт.

Кайтселийт может проверить наличие действительного водительского удостоверения на сайте Транспортного департамента.

Кроме того, теперь в Кайтселийт можно представить другую действующую медицинскую справку, согласно которой состояние здоровья человека проверено как минимум в равной степени (например, медицинскую справку моряка, водолаза, пилота и т. д.).

Лицо, имеющее действующее разрешение на владение оружием или прошедшее медосмотр действительного военнослужащего, сотрудника полиции, тюремного служащего или помощника полицейского, а также право на ношение оружия, может быть освобождено от медконтроля, необходимого для членства в Кайтселийте.