Хакеры не дремлют: три совета, как уберечься от киберугроз

Кибератаки бывают разного уровня. От этого зависят их масштаб и последствия в каждом отдельном случае. «К самым опасным относятся: DDoS-атаки (когда хакеры пытаются заблокировать сайт, заваливая его бесчетным количеством запросов, превышающим пропускную работу сети), фишинг данных, распространение вредоносных программ и взятие под контроль чужого устройства с целью вымогательства», – перечисляет IT-руководитель Tele2. Как можно защитить себя от подобных угроз или хотя бы уменьшить их последствия?

Сильный пароль и двухфакторная аутентификация

Сегодня пароль и аутентификацию личности требуют почти все сайты, для которых имеют значение посещения. «Для каждого интернет-ресурса у вас должен быть отдельный, уникальный пароль, который достаточно сложно расшифровать. Так, вместо одного слова советую использовать для пароля сочетание двух или более не связанных между собой слов, включающих цифры, прописные и строчные буквы. Например, Rohelin4Kaelkirjak1 или l3NNuk1Bet0on», – рекомендует Меэлис Вийдинг. Для этой цели желательно применять такие генераторы паролей, как LastPass, Bitwarden, 1Password, Dashlane или KeePass.

При входе в ту или иную систему надо также доказать, что посетитель действительно является владельцем аккаунта. «В целях безопасности следует всегда защищать свои аккаунты с помощью двухфакторной аутентификации – она потребует, чтобы посетитель при входе в систему аутентифицировал себя двумя разными способами. Это может быть, например, пароль с последующим вводом кода, который поступил на ваш мобильный телефон в виде SMS», – говорит Меэлис Вийдинг.

Используйте антивирус

Частные лица должны обязательно защитить свое программное обеспечение с помощью антивирусных инструментов. Они не удаляют, а лишь выявляют вирусы и защищают от киберугроз. «Сегодня существуют антивирусы не только для компьютеров, но и для мобильных телефонов. Желательно также использовать межсетевой экран или специальные услуги против DDoS-атак», – продолжает IT-руководитель Tele2.

Само собой разумеется, все используемые приложения и программы должны быть надежными и своевременно обновляться, дабы злоумышленники не могли воспользоваться уязвимостями, которые время от времени в них обнаруживаются.

Только защищенные WiFi-сети

WiFi-сети бывают защищенные и незащищенные. К незащищенным относятся публичные WiFi-сети. Они открыты для всех пользователей в разных местах – от кафе до аэропортов. «Пребывание в незащищенной сети сопряжено с большим риском: вся ваша информация будет доступна для всех, кто там в данный момент находится. И любой злоумышленник сможет легко получить доступ ко всем операциям, которые вы совершаете, – предупреждает Меэлис Вийдинг. – Есть только одно исключение – это зашифрованные ресурсы со значком замка, открытый доступ к которым ограничен или невозможен. В целях безопасности советую использовать VPN-соединение – как правило, оно платное».

Не бойтесь сообщать от кибератаках