На футбольном матче в индийском штате Керала обрушилась трибуна с болельщиками, сообщает "Чемпионат". Причины крушения стадиона неизвестны, зато известно, что в ходе этого инцидента пострадало не менее 200 человек, пятеро из них получили тяжёлые травмы, информирует ANI в своём «твиттере», ссылаясь на данные правоохранительных органов.
На матче в Индии обрушилась трибуна с болельщиками — пострадали 200 человек.
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На матче в Индии обрушилась трибуна с болельщиками — пострадали 200 человек.
Обрушение части стадиона произошло непосредственно перед началом игры. Помимо трибуны, обрушилась также осветительная мачта, упавшая на убегающих людей.
#WATCH Temporary gallery collapsed during a football match in Poongod at Malappuram yesterday; Police say around 200 people suffered injuries including five with serious injuries#Kerala pic.twitter.com/MPlTMPFqxV— ANI (@ANI) March 20, 2022
Отмечается, что на данном матче наблюдалась высокая посещаемость по причине большой популярности футбола в штате Керала. Дальнейшая судьба пострадавших в ходе этого чрезвычайного происшествия не сообщается.