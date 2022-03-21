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На матче в Индии обрушилась трибуна с болельщиками — пострадали 200 человек.

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rus.postimees.ee
На матче в Индии обрушилась трибуна с болельщиками — пострадали 200 человек.
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Момент обрушения трибуны.
Момент обрушения трибуны. Фото: Newslions Media / SWNS.COM/Newslions Media / SWNS.COM

На футбольном матче в индийском штате Керала обрушилась трибуна с болельщиками, сообщает "Чемпионат". Причины крушения стадиона неизвестны, зато известно, что в ходе этого инцидента пострадало не менее 200 человек, пятеро из них получили тяжёлые травмы, информирует ANI в своём «твиттере», ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Обрушение части стадиона произошло непосредственно перед началом игры. Помимо трибуны, обрушилась также осветительная мачта, упавшая на убегающих людей.

Отмечается, что на данном матче наблюдалась высокая посещаемость по причине большой популярности футбола в штате Керала. Дальнейшая судьба пострадавших в ходе этого чрезвычайного происшествия не сообщается.

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