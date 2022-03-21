На матче в Индии обрушилась трибуна с болельщиками — пострадали 200 человек.

На футбольном матче в индийском штате Керала обрушилась трибуна с болельщиками, сообщает "Чемпионат". Причины крушения стадиона неизвестны, зато известно, что в ходе этого инцидента пострадало не менее 200 человек, пятеро из них получили тяжёлые травмы, информирует ANI в своём «твиттере», ссылаясь на данные правоохранительных органов.