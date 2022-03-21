Полиция ищет 13-летнюю девочку: ее жизнь в опасности

​Полиция и близкие девочки ищут ее вблизи Тырванди. Проходят поиски на местности, с помощью собак и дронов. На местности был найден мобильный телефон, но девочку до сих пор не нашли. К поискам могут присоединиться добровольцы, пропавшую ищут и с вертолета.