Полиция просит помощи в поисках 13-летней Эммы-Марии, которая сегодня, 21 марта до обеда покинула свой дом в поселке Тырванди, Тартумаа, и чья жизнь может быть в опасности.
Полиция ищет 13-летнюю девочку: ее жизнь в опасности
Полиция ищет 13-летнюю девочку: ее жизнь в опасности
Полиция и близкие девочки ищут ее вблизи Тырванди. Проходят поиски на местности, с помощью собак и дронов. На местности был найден мобильный телефон, но девочку до сих пор не нашли. К поискам могут присоединиться добровольцы, пропавшую ищут и с вертолета.
Рост девочки примерно 175 см, у нее светлые волосы. На ней темно-синяя куртка, на ногах джинсы и коричневые сапоги.
Если вы видели Эмму-Марию, сообщите по номеру 112.
Ключевые слова