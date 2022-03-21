"Груз 200". Сколько российских военных уже погибло в Украине

Не учитывались сообщения СМИ со ссылкой на источники о десятках, а иногда и сотнях погибших, если в них не было конкретной информации об именах и фамилиях. Мы также не учитывали сообщения о гибели людей, не являющихся кадровыми военными России (то есть тех, кто служит в подразделениях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также сотрудников так называемой "ЧВК Вагнера").

Хотя, например, "Радио Свобода" (признано в России иностранным агентом) со ссылкой на источники сообщало о том, что в Украине погибли не менее 130 контрактников из Дагестана. В открытых источниках Би-би-си обнаружила информацию о 51 погибшем.

Помимо 557 подтвержденных погибших военнослужащих, Би-би-си обнаружила сообщения о еще 38 погибших в Украине российских военных, но независимого подтверждения этих смертей на данный момент нет.

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова заявила, что в Украине погибли как минимум 96 срочников: "В итоге из роты в сто человек живых осталось четверо", - утверждала Нарусова во время обсуждения поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают до 15 лет колонии за распространение "фейков" о вооруженных силах.

Сенатор просила министерство обороны подтвердить эту информацию, но ответа не получила. Российские власти долгое время утверждали, что в Украине нет российских срочников, но спустя несколько дней все же признали, что "несколько солдат-срочников" все-таки присутствовали в частях российских вооруженных сил в Украине.

Первое имя российского военного, погибшего в Украине, назвал глава Дагестана 26 февраля. В первые дни марта главы еще нескольких российских регионов сообщили имена погибших военных. В середине марта официальные сообщения о похоронах солдат и офицеров в российских городах и селах стали появляться десятками.

Среди подтвержденных в России погибших - один генерал-майор - замкомандующего 41-й армией 47-летний Андрей Суховецкий. Минобороны России уточняет , что Суховецкий прошел путь от командира взвода до начальника штаба гвардейского десантно-штурмового соединения.

Суховецкий участвовал в военной операции России в Сирии, награжден двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и медалями. Украина считает, что погибли уже четыре российских генерала, но официально подтверждена только смерть Суховецкого.

В списке подтвержденных потерь российской армии - семь полковников: Виктор Исайкин из Мордовии, Сергей Порохня из Башкирии, Дмитрий Сафронов из Татарстана, Игорь Николаев из Рязанской области, Руслан Руднев из Самарской области, Александр Захаров из Нижегородской области и Сергей Сухарев из Костромской области.

Также власти Севастополя подтвердили гибель капитана 1 ранга (соответствует званию полковника в сухопутных войсках), заместителя командующего Черноморским флотом, Андрея Палия.

"В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России уехав на Северный флот", - написал про него губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Также среди погибших - не менее девяти подполковников, не менее 20 майоров и не менее 70 младших офицеров.

В списках официально признанных потерь - десятки десантников (от рядовых до командира костромского полка ВДВ) и по меньшей мере 7 представителей спецназа ГРУ.

Среди погибших значатся несколько сотрудников ОМОНа из разных регионов России, а также бойцы элитных отрядов спецназа Росгвардии. В том числе и сержант Евгений Дудин, который, как утверждает его мать, погиб при штурме аэропорта Гостомель близ Киева.

По словам матери, мужчина служил в дивизии оперативного назначения им. Дзержинского, а погиб на второй день боевых действий вместе со своей служебной собакой (хотя в справке о смерти указана дата 27 февраля).

Организации ветеранов спецназа "Братство краповых беретов" сообщила об одном погибшем бойце отряда "Витязь" - сержанте Михаиле Белякове из Пензы. "Витязь" считается одним из сильнейших подразделений России.

На шестой день войны минобороны России сообщило о потере почти 500 человек, но какой именно была дальнейшая динамика потерь, мы не знаем, отмечает бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширефф:

"Я думаю, что Путин совершил еще две классические ошибки. Первая - он недооценил своего противника. И вторая - он переоценил способности и качество своей собственной армии и своих военно-воздушных сил. Судя по информации, которую мы видим, россияне сейчас не имеют подавляющего преимущества в воздухе".

За первый месяц вторжения в Ирак в 2003 году армия США потеряла 139 человек. Потери российской армии за пять дней войны с Грузией в 2008 году составили 71 человек. Но генерал Ширефф отмечает, что сравнивать потери сторон в различных военных конфликтах сложно, поскольку они редко проходят в сопоставимых условиях.

"Если Россия хочет добиться успехов в этой кампании, ей просто необходимо заводить свои пехотные подразделения в города и брать их под контроль, а это будет означать существенный рост потерь".

Генерал добавляет, что обычно для успешного наступления в городах атакующая сторона должна иметь в шесть раз больше бойцов, чем обороняющаяся.