Завтра биржевая цена на электроэнергию вырастет более чем на десятую часть

Самая дорогая, 342,58 евро за мегаватт-час, — биржевая цена на электроэнергию будет во вторник вечером с 20:00 до 21:00. Однако самая дешевая электроэнергия будет днем ​​с 15 до 16, когда цена упадет до 58,17 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве средняя биржевая цена электроэнергии во вторник составляет 201,62 евро за мегаватт-час, что на 11,5% дороже, чем в Эстонии. Однако в Финляндии средняя цена электроэнергии составляет 101,36 евро за мегаватт-час, что на 43,9% дешевле, чем в Эстонии.

Самая высокая цена на рынке электроэнергии Nord Pool в понедельник – во Франции, где средняя цена за сутки составляет 239,93 евро за мегаватт-час.

В ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool в Эстонии средняя цена в феврале этого года составила 104,63 евро за мегаватт-час, что на 76,9 процента больше, чем в феврале 2021 года, когда среднемесячная цена составляла 59,15 евро за мегаватт-час.

При этом средняя биржевая цена электроэнергии в феврале была на 26,2% дешевле, чем в январе, и на 48,4% дешевле, чем в декабре, когда среднемесячные цены составляли 141,74 и 202,65 евро за мегаватт-час соответственно.

Осенью и зимой прошлого года биржевая цена на электроэнергию установила несколько новых ценовых рекордов в ценовой зоне Эстонии. Последний рекорд цены на электроэнергию был 7 декабря 2021 года, когда она составила 469,03 евро за мегаватт-час. Средняя цена за неделю в то время составляла 294,58 евро.

Средняя цена за весь декабрь составляла 202,65 евро, что почти в 4,5 раза больше, чем годом ранее, когда средняя биржевая цена за месяц составляла 45,49 евро.