Eesti Raudtee: из-за санкций мы можем лишиться трети оборота

Санкции также ускоряют начавшуюся несколько лет назад переориентацию железнодорожных грузопотоков на "север-юг" вместо "восток-запад".

"Это также затронет терминалы, грузоотправителей и их клиентов и деловые отношения, что усложняет процесс. Этот процесс также может потребовать от нескольких сторон новых дополнительных инвестиций, оцениваемых со стороны Eesti Raudtee в 5–10 млн евро», — пояснил BNS Циммерманн.

По его словам, ближайшая задача Eesti Raudtee — помочь найти новые торговые потоки между Скандинавией и Азией или Европой. «Мы не можем забывать и о пассажирских перевозках, которые снова на подъеме», — добавил Циммерманн.

При этом компания также занимается оптимизацией расходов, но, по словам председателя правления, у предприятия нет планов масштабных увольнений.

«Eesti Raudtee должна выполнить амбициозный инвестиционный план и завершить крупные проекты, такие как электрификация, повышение уровня безопасности, работы для повышения скорости, продвижение второго этапа строительства железной дороги Хаапсалу/Рохукюла и модернизация систем управления движением, что требует от нашей компании наличия рабочей силы», — подчеркнул Циммерманн.