По словам председателя правления Eesti Raudtee Кайдо Циммерманна, международные санкции, введенные в отношении России, напрямую затрагивают грузовых перевозчиков, которые платят Eesti Raudtee за инфраструктуру, что может привести к тому, что компания потеряет треть выручки от продаж, или около 10 млн евро.
Eesti Raudtee: из-за санкций мы можем лишиться трети оборота
Санкции также ускоряют начавшуюся несколько лет назад переориентацию железнодорожных грузопотоков на "север-юг" вместо "восток-запад".
"Это также затронет терминалы, грузоотправителей и их клиентов и деловые отношения, что усложняет процесс. Этот процесс также может потребовать от нескольких сторон новых дополнительных инвестиций, оцениваемых со стороны Eesti Raudtee в 5–10 млн евро», — пояснил BNS Циммерманн.
По его словам, ближайшая задача Eesti Raudtee — помочь найти новые торговые потоки между Скандинавией и Азией или Европой. «Мы не можем забывать и о пассажирских перевозках, которые снова на подъеме», — добавил Циммерманн.
При этом компания также занимается оптимизацией расходов, но, по словам председателя правления, у предприятия нет планов масштабных увольнений.
«Eesti Raudtee должна выполнить амбициозный инвестиционный план и завершить крупные проекты, такие как электрификация, повышение уровня безопасности, работы для повышения скорости, продвижение второго этапа строительства железной дороги Хаапсалу/Рохукюла и модернизация систем управления движением, что требует от нашей компании наличия рабочей силы», — подчеркнул Циммерманн.
AS Eesti Raudtee является государственным инфраструктурным предприятием, задачами которого являются управление, эксплуатация, техническое обслуживание и обновление железнодорожной инфраструктуры на железных дорогах общего пользования и участие в развитии железнодорожной инфраструктуры. В прошлом году объем грузовых перевозок компании составил почти 12,8 млн тонн, что примерно на 11 процентов больше, чем в 2020 году. За первые два месяца текущего года общий объем грузов составил чуть более 1,8 млн тонн, что на 23,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.