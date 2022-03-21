Эстония в их числе: 14 государств призывают постоянно поставлять вооружения Украине

Об этом говорится в их совместном заявлении, которое принято в понедельник на проходящем в здании Сейма международном Форуме Калиновского.

"Мы считаем, что необходимо создать условия, чтобы Вооруженные силы Украины могли защитить жителей Украины от военной агрессии. Эти условия включают защиту воздушного пространства Украины и прекращение движение бронетехники по территории страны. Это можно сделать незамедлительно, поставляя и постоянно пополняя поставляемое Украине противотанковое и зенитное оружие", - говорится в заявлении.

В нем также содержится призыв обеспечить гуманитарную помощь украинцам и защитить ядерные объекты Украины.

"В случае нанесения повреждений электростанций и хранилищ отходов возникает угроза для всех соседних государств", - утверждают парламентарии.