Парламентарии четырнадцати стран призывают лидеров своих государств обеспечить постоянные поставки оружия Украине, переживающей военное вторжение России.
Эстония в их числе: 14 государств призывают постоянно поставлять вооружения Украине
Об этом говорится в их совместном заявлении, которое принято в понедельник на проходящем в здании Сейма международном Форуме Калиновского.
"Мы считаем, что необходимо создать условия, чтобы Вооруженные силы Украины могли защитить жителей Украины от военной агрессии. Эти условия включают защиту воздушного пространства Украины и прекращение движение бронетехники по территории страны. Это можно сделать незамедлительно, поставляя и постоянно пополняя поставляемое Украине противотанковое и зенитное оружие", - говорится в заявлении.
В нем также содержится призыв обеспечить гуманитарную помощь украинцам и защитить ядерные объекты Украины.
"В случае нанесения повреждений электростанций и хранилищ отходов возникает угроза для всех соседних государств", - утверждают парламентарии.
Заявление подписали главы или члены парламентских комитетов по иностранным делам США, Ирландии, Чехии, Великобритании, Эстонии, Литвы, Швеции, Германии, вице-маршалок Сената Польши и др.