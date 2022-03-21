Сумки, собаки, слезы: как вокзал Берлина перешел на українську мову

Или Анна, пенсионерка из Николаева, которая добиралась в Берлин через пять стран и приехала всего два дня назад. "Люди испытывают сильный стресс из-за разлуки с семьей, - говорит она. - Я сама прошла весь этот кошмар и это помогает найти подход к людям".

В паре метров от нее - пенсионерка Ирина из Киева, со стаканчиком кофе в руке. Она перечисляет названия пограничных переходов по дороге из родного города, пытается улыбаться, но не выдерживает. "Я не ожидала, что к нам отнесутся с такой любовью", - говорит она, срываясь на плач.

Или, например, Алла из Харькова. Она тоже только что сошла с поезда, и не спала два дня. "Мы рады, что нет взрывов и есть электричество. Мы бросили все, что у нас было и бросились бежать, в чем были", - рассказывает она. С собой - три сумки.

Ее попутчица непрерывно плачет.

Они тоже едут с собакой.

Добровольцы со всей Европы

На вокзале работают десятки, если сотни, добровольцев, причем некоторые едут издалека, чтобы помочь (в минувшие выходные на вокзале работали русскоязычные волонтеры из Лондона).

В расписании немецких железных дорог - восемь пар поездов в день между Берлином и Варшавой и шесть дополнительных экспрессов между Берлином и Франкфуртом-на-Одере, что на границе с Польшей. Как говорит Аня Брекер, пресс-секретарь Deutsche Bahn, каждый день в Берлин прибывает как минимум 7500 беженцев. "Мы выделили для беженцев часть вокзала в расчете на то, что там будет потише и они смогут хоть немного прийти в себя; но их оказалось столько, что о тишине можно было забыть", - рассказывает она.

Сколько на вокзале волонтеров никто сказать не может. "Масштаб этого кошмара застал всех врасплох - к объему этого ужаса никто не был готов, такого наплыва беженцев никто из нас не видел", - говорит Аня Брекер. Служба психологической помощи, задуманная изначально для сотрудников железной дороги, доступна теперь и для волонтеров.

Немецкие железные дороги раздали украинским беженцам свыше 100 тысяч билетов на поезда дальнего следования. На стойке с надписью Tickets стопки этих билетов с названиями городов приготовлены заранее - достаточно лишь показать паспорт и назвать место назначения. Акция называется Help Ukraine, и Аня Брекер от имени Deutsche Bahn уверяет, что билеты будут раздавать столько, сколько это будет нужно. "Нам важно, чтобы люди как можно быстрее добрались туда, где их ждут - и ни о чем не думали", - говорит она.

Здесь же, рядом с раздачей билетов на поезда, импровизированный детский уголок, чай и кофе, тестирование на коронавирус, отдельная стойка для ЛГБТ-беженцев и, конечно же, помощь для владельцев кошек и собак. Кругом невероятная, нетипичная для Германии суета, но складывается впечатление, что все волонтеры знают, что делать - "добровольцы и наши сотрудники работают плечом к плечу", говорит представительница Deutsche Bahn Аня Брекер. И добавляет, что ради быстрой помощи беженцам в концерне пошли на отказ от некоторых корпоративных предписаний и строгого соблюдения графиков рабочего времени.

Для немецкой государственной структуры подобные шаги - большая редкость.

Билеты на поезд и звонки в Украину - бесплатно

А для тех, кто остается в Берлине, на привокзальной площади, установлен огромный шатер, где можно передохнуть, перекусить и хоть немного прийти в себя. Тут же, на площади, организована бесплатная раздача сим-карт для мобильных телефонов. Немецкие провайдеры сделали звонки в Украину и по ЕС для беженцев бесплатными. Власти Берлина в оперативном порядке расконсервировали закрытый аэропорт Тегель на западе города, оборудовав там центр приема и регистрации украинских беженцев. В ближайшее время к помощи беженцам в столице планируется привлечь бундесвер. А между тем Deutsche Bahn вводит дополнительные поезда из Польши в Ганновер, чтобы разгрузить Берлин.