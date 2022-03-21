Российский гимнаст Иван Куляк, который стал участником скандальной ситуации на этапе Кубка мира в Дохе, отреагировал на предложение Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировать его на один год, пишет "Чемпионат".
Куляк, вышедший на награждение с Z на груди, оценил предложение FIG дисквалифицировать его
Куляк, вышедший на награждение с Z на груди, оценил предложение FIG дисквалифицировать его
Напомним, Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун.
«Я вообще считаю несправедливым решение меня отстранить. Я не сделал ничего запрещённого, не нарушил ни одно из этих правил, а меня теперь хотят отстранить. Вот в этом всём видно отношение к нашей стране», — приводит слова спортсмена «Лайф».
О предложении FIG отстранить Куляка сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.