Куляк, вышедший на награждение с Z на груди, оценил предложение FIG дисквалифицировать его

Напомним, Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун.

«Я вообще считаю несправедливым решение меня отстранить. Я не сделал ничего запрещённого, не нарушил ни одно из этих правил, а меня теперь хотят отстранить. Вот в этом всём видно отношение к нашей стране», — приводит слова спортсмена «Лайф».