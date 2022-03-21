Россия: как спасти безнадежного больного

В 1992 году я начал вести свою первую в жизни немузыкальную колонку в только что созданной газете THE MOSCOW TIMES. Колонка называлась “Metro Diary”, и была отчасти политической, а отчасти, как говорится, “lifestyle” - культура, светская жизнь и всяческие диковины нового капитализма. Почему вспомнил? Потому что однажды, в середине девяностых, после расстрела парламента и триумфа популистов либерал-демократов, начала чеченского ужаса и убийства телезвезды Влада Листьева, среди бандитского бала и экономического хаоса я сочинил колоночку, в которой предложил два единственно возможных способа превращения России в разумную комфортабельную страну.