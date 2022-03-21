Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta (владеет Facebook и Instagram) «экстремистской организацией», сообщает РИА Новости. Решение суда подлежит исполнению немедленно, сказано в постановлении суда, пишет Meduza.
Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм
Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм
Генпрокуратура потребовала признать Meta «экстремистской организацией» после того, как компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко (14 марта Meta запретила писать пожелания смерти президентам).
4 марта в России заблокировали Facebook, 14 марта — Instagram.