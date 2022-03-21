Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм

Генпрокуратура потребовала признать Meta «экстремистской организацией» после того, как компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко (14 марта Meta запретила писать пожелания смерти президентам).