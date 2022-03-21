Фонд интеграции в Эстонии открыл для клиентов электронную среду самообслуживания

«Среда самообслуживания позволяет изучающим эстонский язык лучше ориентироваться в предлагаемых нами возможностях языкового обучения, выбирать их в соответствии с уровнем владения языком, предпочитаемым местом и временем проведения, а также регистрироваться в удобное для себя время, – сказала руководитель отдела консультационных услуг Фонда интеграции Кятлин Кыверик. – Новая система упрощает поиск возможностей изучения языка и экономит время наших консультантов для общения с клиентами».

В среде самообслуживания отображаются предлагаемые фондом бесплатные курсы эстонского языка и мероприятия по языковой практике. Их можно выбирать, исходя из уровня владения языком, места и времени проведения. В среде самообслуживания клиент может регистрироваться на мероприятия и курсы, и система будет присылать ему напоминания о предстоящих услугах. Каждый пользователь среды самообслуживания сможет просматривать свою учебную деятельность, результаты и запланированные мероприятия.

Для входа в среду самообслуживания необходимо пройти идентификацию с помощью эстонской ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.

Тем клиентам, которые не имеют возможности пользоваться веб-средой самообслуживания, выбирать возможности изучения языка и регистрироваться на обучение будут помогать консультанты Фонда интеграции по телефону 800 9999 или по адресу info@integratsiooniinfo.ee.

Подробную информацию на русском языке можно найти по адресу: integratsioon.ee/ru/iseteenindus

Фонд интеграции вместе с его домами эстонского языка ежегодно предоставляет в среднем 5000 учебных мест на курсах эстонского языка, а также многочисленные возможности языковой практики, общения и знакомства с эстонской культурой посредством еженедельных вовлекающих занятий и мероприятий.