Нужна ваша помощь: пропал 45-летний мужчина

По данным полиции, Кайдо покинул дом призрения в волости Люганузе в субботу, 19 марта, около 10 часов утра и до сих пор туда не вернулся. Судя по собранной на данный момент информации, Кайдо также может передвигаться по Пыльтсамаа.

Полицейские проверили окрестности дома призрения, осмотрели близлежащие улицы и дороги, однако Кайдо до сих пор не найден. Описание пропавшего передано полицейским патрулям.

Рост Кайдо около 175 см, он коренастый. На нем темная куртка с капюшоном и спортивные брюки.