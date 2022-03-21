Полиция просит помощи в поисках 45-летнего Кайдо, ушедшего из дома призрения в волости Люганузе. Судя по собранной на данный момент информации, Кайдо также может передвигаться по Пыльтсамаа.
Нужна ваша помощь: пропал 45-летний мужчина
Нужна ваша помощь: пропал 45-летний мужчина
По данным полиции, Кайдо покинул дом призрения в волости Люганузе в субботу, 19 марта, около 10 часов утра и до сих пор туда не вернулся. Судя по собранной на данный момент информации, Кайдо также может передвигаться по Пыльтсамаа.
Полицейские проверили окрестности дома призрения, осмотрели близлежащие улицы и дороги, однако Кайдо до сих пор не найден. Описание пропавшего передано полицейским патрулям.
Рост Кайдо около 175 см, он коренастый. На нем темная куртка с капюшоном и спортивные брюки.
Полиция просит всех, кто видел Кайдо или знает о его возможном местоположении, сообщить об этом по номеру 112.