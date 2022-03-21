Полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей матери

«Сейчас известно, что 67-летняя жертва – мать задержанного мужчины. Но что конкретно привело к таким тяжелым и грустным последствиям, на данный момент выясняется», – сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Руководящая ведением уголовного производства окружной прокурор Диана Хелила сказала, что на данный момент идет в ходе разных следственных действий сбор доказательств. «Информации, которая у нас сейчас есть, достаточно, чтобы предъявить задержанному подозрение в преступлении и, учитывая обстоятельства, прокуратура планирует ходатайствовать о его взятии под стражу», – сказала Хелила.