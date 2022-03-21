Беженцы и санкции: Касса по безработице Эстонии готовится к дополнительным расходам на 170 млн евро

Выступая в понедельник на заседании специальной парламентской комиссии по контролю за госбюджетом, Паавел отметил, что прогнозы эти первоначальные и с течением времени могут измениться.

Планируя свои действия, Касса по безработице исходила из того, что в Эстонию могут прибыть максимум 100 000 беженцев от войны, из которых 40 000 человек — люди трудоспособного возраста, в свою очередь порядка 10 000 из них поступят на учет на биржу труда. Второй фактор прироста численности безработных — последствия санкций в отношении России, в результате чего к концу первого полугодия в Кассе могут встать на учет до 13 000 новых соискателей работы.

«Таким образом, мы подготовились поставить на учет около 25 000 новых безработных», - сообщил Паавел. По его словам, дополнительные расходы кассы на их обслуживание достигнут 170 млн евро, из которых порядка 100 млн евро будут покрыты из средств страхования безработицы и остальное — из госбюджета и заемных средств.