Сил обороны Эстонии подготовили оперативную сводку о боевых действиях в Украине. Последние сведения по состоянию на 21 марта.
Силы обороны Эстонии: Киев продолжает подвергаться точечным ударам
Общая информация:
Российская Федерация (РФ) продолжает наносить точечные удары по инфраструктуре Украины. Применение аэробаллистического комплекса «Кинжал», скорее всего, являлось демонстрацией силы и производилось в испытательных целях. В тоже время общая активность военно-воздушных сил РФ в последнюю пару суток снизилась.
Имеется информация, что в России ведется подготовка к привлечению к срочной службе членов молодежной организации «Юнармия». Якобы эта мера призвана компенсировать потери в личном составе, более того, молодежь «Юнармии» выгодно отличается от обычных призывников лояльностью и лучшими волевыми качествами. Впрочем, данные сведения нуждаются в перепроверке и подтверждению из дополнительных источников.
Вооруженные силы Республики Беларусь (ВС РБ) провели передислокацию ряда соединений, однако, насколько известно, они не пересекали границу с Украиной. Риторика властей Белоруссии скорее свидетельствует о попытках дистанцироваться от конфликта.
Киевское направление (Север)
В течение последних суток российские войска оставались на месте и занимались укреплением своих позиций. Местами перемещение войск осложняется весенним половодьем: в частности, некоторые временными переправы были разрушены, таким образом россияне столкнулись с дополнительными логистическими проблемами. Киев продолжает подвергаться точечным ударам.
Черниговское-Киевское направление
Согласно сообщениям Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), на этом направлении российские войска перешли к обороне – они укрепляют свои позиции и, как утверждается, минируют территорию.
Харьковское направление (Восток)
Обстрел Харькова продолжается. Насколько известно, вооруженные силы Российский Федерации (ВС РФ) стягивают к городу дополнительные артиллерийские части.
Ранним утром 21 марта власти Сум сообщили об утечке аммиака на местном химическом заводе. По предварительной информации, газ распространялся в сторону от города. Причины утечки уточняются.
В окрестностях Изюма продолжаются бои – захват этого населенного пункта позволил бы ВС РФ выйти в тыл украинских войск, сражающихся под Луганском.
Рубеж Донецк – Луганск
Поступают сообщения о мобилизации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В последние дни наблюдалась активизация подразделений так называемых «народных республик» и их атаки на позиции ВСУ. Насколько известно, на данный момент они не смогли добиться сколь угодно значимых результатов.
В Мариуполе продолжаются бои. Как государственные, так и местные власти отвергли предложение ВС РФ сложить оружие и сдать город. Россия официально признала гибель заместителя командира Черноморского флота (ЧФ) по политической работе капитана первого ранга Андрея Палия в Мариуполе.
Судя по всему, в выходные ЧФ доставил в Бердянск пополнение из частей морской пехоты, которому, вероятнее всего, придется принять участие в дальнейшем штурме Мариуполя.
Крымское направление
В течение последних суток ВС РФ не смогли продвинуться в сторону Николаева. Также отсутствует информация о значимых успехах наступательной группировки, нацеленной на Кривой Рог.