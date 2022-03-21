Силы обороны Эстонии: Киев продолжает подвергаться точечным ударам

Общая информация:

Российская Федерация (РФ) продолжает наносить точечные удары по инфраструктуре Украины. Применение аэробаллистического комплекса «Кинжал», скорее всего, являлось демонстрацией силы и производилось в испытательных целях. В тоже время общая активность военно-воздушных сил РФ в последнюю пару суток снизилась.

Имеется информация, что в России ведется подготовка к привлечению к срочной службе членов молодежной организации «Юнармия». Якобы эта мера призвана компенсировать потери в личном составе, более того, молодежь «Юнармии» выгодно отличается от обычных призывников лояльностью и лучшими волевыми качествами. Впрочем, данные сведения нуждаются в перепроверке и подтверждению из дополнительных источников.

Вооруженные силы Республики Беларусь (ВС РБ) провели передислокацию ряда соединений, однако, насколько известно, они не пересекали границу с Украиной. Риторика властей Белоруссии скорее свидетельствует о попытках дистанцироваться от конфликта.

Киевское направление (Север)

В течение последних суток российские войска оставались на месте и занимались укреплением своих позиций. Местами перемещение войск осложняется весенним половодьем: в частности, некоторые временными переправы были разрушены, таким образом россияне столкнулись с дополнительными логистическими проблемами. Киев продолжает подвергаться точечным ударам.

Черниговское-Киевское направление

Согласно сообщениям Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), на этом направлении российские войска перешли к обороне – они укрепляют свои позиции и, как утверждается, минируют территорию.

Харьковское направление (Восток)

Обстрел Харькова продолжается. Насколько известно, вооруженные силы Российский Федерации (ВС РФ) стягивают к городу дополнительные артиллерийские части.

Ранним утром 21 марта власти Сум сообщили об утечке аммиака на местном химическом заводе. По предварительной информации, газ распространялся в сторону от города. Причины утечки уточняются.

В окрестностях Изюма продолжаются бои – захват этого населенного пункта позволил бы ВС РФ выйти в тыл украинских войск, сражающихся под Луганском.

Рубеж Донецк – Луганск

Поступают сообщения о мобилизации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В последние дни наблюдалась активизация подразделений так называемых «народных республик» и их атаки на позиции ВСУ. Насколько известно, на данный момент они не смогли добиться сколь угодно значимых результатов.

В Мариуполе продолжаются бои. Как государственные, так и местные власти отвергли предложение ВС РФ сложить оружие и сдать город. Россия официально признала гибель заместителя командира Черноморского флота (ЧФ) по политической работе капитана первого ранга Андрея Палия в Мариуполе.

Судя по всему, в выходные ЧФ доставил в Бердянск пополнение из частей морской пехоты, которому, вероятнее всего, придется принять участие в дальнейшем штурме Мариуполя.

Крымское направление