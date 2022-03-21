Электросамокаты фирмы Bolt в этом году можно будет взять напрокат в 11 городах Эстонии — в Таллинне, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Кохтла-Ярве, Нарве, Йыхви, Раквере, Вильянди, Выру и Курессааре. Расширять географию своей услуги фирма в этом году не планирует.
Самокаты Bolt в этом году можно будет взять напрокат в 11 городах Эстонии
И хотя на улицах эстонских городов уже появились первые электросамокаты, весенний сезон Bolt пока не открывает в ожидании, пока растает снег и лед на тротуарах и дорогах.
Как сообщил BNS специалист Bolt по прокату самокатов Александр Лилишенцев, в Таллинн этой весной будут доставлены почти 2000 электросамокатов, Тарту и Пярну по 600 и в менее крупные города — по 100.
Сезон использования электросамокатов продолжится в Эстонии до первого снега, то есть, очевидно, до ноября.
В сезоне прошлого года в Эстонии на самокатах Bolt клиенты проехали в общей сложности почти 5 млн километров. Самой продолжительной в минувшем сезоне была поездка на самокате на расстояние 42,5 км. Самый активный клиент в прошлом сезоне использовал самокат для 771 поездки и преодолел в общей сложности 4831 километр.