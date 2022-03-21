Самокаты Bolt в этом году можно будет взять напрокат в 11 городах Эстонии

И хотя на улицах эстонских городов уже появились первые электросамокаты, весенний сезон Bolt пока не открывает в ожидании, пока растает снег и лед на тротуарах и дорогах.

Как сообщил BNS специалист Bolt по прокату самокатов Александр Лилишенцев, в Таллинн этой весной будут доставлены почти 2000 электросамокатов, Тарту и Пярну по 600 и в менее крупные города — по 100.

Сезон использования электросамокатов продолжится в Эстонии до первого снега, то есть, очевидно, до ноября.