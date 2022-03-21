"Родители не должны хоронить детей". Истории спасшихся из осажденного Мариуполя

Артем лежит на больничной койке и смотрит в потолок. Он молча сжимает в руке маленький желтый игрушечный трактор, пока врачи следят за его состоянием. Ему в живот попал осколок снаряда. Этим же снарядом, выпущенным российскими войсками, тяжело ранило его родителей, бабушку и дедушку, когда они пытались бежать из Мариуполя. Артему нет и трех лет.

18+ Внимание, текст содержит описания раненых и убитых детей, которые могут шокировать некоторых читателей

На соседней с Артемом кровати лежит 15-летняя Маша, тоже из Мариуполя. Ей ампутировали правую ногу после того, как ее оторвало взрывом российского снаряда.

Кажется, что весь ужас, который безжалостные российские бомбардировки сотворили с людьми, оказавшимися в осажденном Мариуполе, сосредоточен в областной детской больнице в соседнем городе Запорожье.

Маша. Фото: BBC

Сюда эвакуированы сотни людей. Физические раны тех, кто выживет, заживут. Психологические травмы останутся с ними навсегда.

Врачи и выжившие родственники погибших и раненых детей попросили корреспондента Би-би-си рассказать их истории.

"Маша, потерявшая ногу, была настолько травмирована, что не ела и не пила несколько дней. Она не могла психологически справиться с тем, что произошло. Нам пришлось кормить ее внутривенно, - рассказывает доктор Юрий Борзенко, заведующий Детской больницей. - А другой мальчик, шестилетний, который к нам попал с черепно-мозговой травмой, сказал без слез: "ненавижу Россию".

То, что происходит в Мариуполе - это гуманитарная катастрофа, возможно, даже военное преступление. Около 90% зданий города были повреждены или разрушены. После обстрела Драмтеатра, в подвале которого укрывались более 1000 человек, позже в Мариуполе обстреляли здание художественной школы, где прятались 400 человек.

Доктор Юрий Борзенко. Фото: BBC

Те, кому удалось выехать из Мариуполя, рассказывают о невообразимых ужасах: о телах, лежащих на улицах, о разрушенных домах. Говоря про это, они как бы дистанцируются между собой и тем, что они видели.

В кафе в центре Днепра, которое тоже попало под обстрел российских войск, корреспондент Би-би-си встретил Оксану Гусак. На прошлой неделе Оксана вместе со своим мужем Андреем и родителями бежала из Мариуполя по заминированным дорогам, пройдя сквозь дюжину блокпостов российской армии.

Просто выпить стакан воды теперь кажется Оксане роскошью, после того как в Мариуполе они сидели без крошки хлеба и мучались от жажды. Оксана и Андрей вежливо отказываются от кофе, говоря, что не могут баловать себя в то время, когда их родственники все еще сидят в подвалах Мариуполя.

Андрей говорит, что в городе нет ни воды, ни электричества, ни отопления, ни связи, поэтому, чтобы выжить, у них не было другого выбора, кроме как попытаться уехать.

Оксана Гусак. Фото: BBC

"Конечно, мы рисковали, но в тот момент мне было все равно, умру ли я в Мариуполе или умру, пытаясь выбраться", - говорит Оксана. "Мы поняли, что должны воспользоваться шансом уехать. Если бы мы остались, шансы выжить были бы равны нулю".

Андрею и Оксане повезло, что они оба остались невредимыми. Они это знают.

В Запорожской детской больнице корреспондент Би-би-си встретил безутешного отца, почти вся семья которого была убита.

Его дочь Наташа, которой было 26 лет, и его 4-летняя внучка Доминика погибли, когда российский снаряд разорвался возле убежища, где пыталась спрятаться семья.

"Я подбегаю к Доминичке, кричу: "Доминичка, Доминичка", а она лежит. Я к Наташе, срываю повязку, шарф, ноги перевязываю ей. Девочки мои любимые, не уберег я вас", - говорит Владимир.

Владимир. Фото: Family handout/BBC

Доминика умерла мгновенно. Ее мать скончалась от полученных травм на следующий день.

Владимир пытается оставаться сильным ради своей второй дочери Дианы. Она тоже была тяжело ранена во время взрыва и сейчас ждет операции.

Но он не может скрыть свою боль.