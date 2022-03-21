Пациенты ЭМО жалуются на длительное время ожидания и недостаток места

Заведующая отделением неотложной медицинской помощи Пярнуской больницы Мерике Лепп сказала, что большинство пациентов остались довольны или скорее довольны обслуживанием, однако нашлись и недовольные, хотя их все же было меньше.

Пациенты в основном жаловались на длительное время ожидания и недостаток места в фойе. «Для некоторых помощь не оправдала ожиданий, потому что пациент напридумывал, какую помощь он должен получить и кто должен им заниматься», — сказала Лепп. Она добавила, что, к сожалению, у них ограниченные возможности, и они не выполняют плановые процедуры в ЭМО.

Говоря о положительных отзывах, заведующая отделения рассказала, что сотрудников много благодарили, хвалили за хорошую помощь и дружелюбие, а также отмечали, что это место, где помощь всегда доступна.