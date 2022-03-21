Галерея и видео ⟩ Около шоссе Таллинн-Тарту сгорел жилой дом: погибли два человека

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщила, что горит одноэтажный жилой дом. Поскольку дом находится недалеко от шоссе Таллинн-Тарту, из-за спасательных работ на месте происшествия было нарушено движение.

Прибывшие на место спасатели команд Пайде, Коэру, Тюри и Сыранду немедленно приступили к работам по тушению. В 19:40 пожар был локализован. В настоящее время окончательные работы по тушению еще идут. Причины возгорания будут установлены в ходе дальнейшего производства.

В этом году при пожарах в Эстонии уже погибли 8 человек. Большинство трагических пожаров начинаются с неосторожного курения или использования открытого огня.

В 19.48 пресс-секретарь сообщил, что огонь локализован. На тот момент было неизвестно, есть ли в доме люди.

Пожар в деревне Нурмси. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja