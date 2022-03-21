Переговоры между Россией и Украиной: есть ли прогресс и насколько близко соглашение?

Владимир Зеленский на одной из пресс-конференций заявил, что переговоры наполнились содержанием: "Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы".

Владимир Путин, когда принимал в Кремле Александра Лукашенко, сказал, что переговоры "проводятся сейчас практически на ежедневной основе", "есть определенные позитивные сдвиги", не пояснив, впрочем, что имеет в виду.

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Не отвергают в Кремле и теоретической возможности встречи Путина с Зеленским, но подчеркивают, что министры иностранных дел и делегации переговорщиков двух стран должны выполнить "свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата".

Чего хотят стороны

Как не раз заявляли переговорщики, делегации условились не комментировать содержание переговоров до момента, когда все ключевые позиции будут согласованы.

Однако о требованиях украинской стороны не раз заявлял Михаил Подоляк. Так, в интервью российскому "Коммерсанту" 12 марта он сказал, что договор должен быть многокомпонентным: "Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт - процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть - это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, - гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись". Украина также ожидает от России компенсации за масштабные инфраструктурные разрушения.

Михаил Подоляк утверждает, что российская делегация больше не предъявляет требований "денацификации" и "демилитаризации", остановившись на более "адекватных" формулировках.

А что же Россия? Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще в начале марта заявила, что Москва не собирается менять власть на Украине, а вооруженные силы РФ не собираются ни оккупировать Украину, ни рушить ее государственное устройство, ни свергать людей, которые правят этой страной.

16 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что на российско-украинских переговорах о прекращении огня обсуждается вопрос о закреплении за Украиной статуса нейтрального демилитаризованного государства по австрийскому или шведскому варианту (на что украинские представители тут же заявили, что это будет украинский вариант).

Такая модель предполагает, что страна отказывается от вхождения в военные блоки и размещения на своей территории иностранных военных баз, но будет иметь собственную армию и военно-морские силы, сказал Мединский.

Правда, в Киеве напоминают, что в 2010 году страна уже провозглашала нейтралитет и внеблоковость, а четыре года спустя Россия аннексировала у нее Крым и оказала поддержку сепаратистам Донбасса.