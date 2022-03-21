Город Тарту в сотрудничестве с Тартуским народным университетом начинает с 25 марта курсы эстонского языка для военных беженцев с Украины. Курсы проходят в Тартуском народном университете три раза в неделю, и участвовать могут все желающие.
Тарту предлагает военным беженцам с Украины курсы эстонского языка
Тарту предлагает военным беженцам с Украины курсы эстонского языка
Курсы начинаются 25 марта и продлятся до 3 июня. Курсы происходят в Тартуском народном университете по адресу ул. Пеплери, 4, по средам, четвергам и пятницам, 13–14.30.
Подробную информацию о мероприятиях досуга и возможностях образования в Тарту, предлагаемых военным беженцам с Украины, можно найти на сайте www.tartu.ee/ukraina-abiks.