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Тарту предлагает военным беженцам с Украины курсы эстонского языка

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Тарту предлагает военным беженцам с Украины курсы эстонского языка
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Украинские военные беженцы могут подавать в Тарту ходатайства на получение прожиточных пособий.
Украинские военные беженцы могут подавать в Тарту ходатайства на получение прожиточных пособий. Фото: Tartu linnavalitsus

Город Тарту в сотрудничестве с Тартуским народным университетом начинает с 25 марта курсы эстонского языка для военных беженцев с Украины. Курсы проходят в Тартуском народном университете три раза в неделю, и участвовать могут все желающие.

Курсы начинаются 25 марта и продлятся до 3 июня. Курсы происходят в Тартуском народном университете по адресу ул. Пеплери, 4, по средам, четвергам и пятницам, 13–14.30.

Подробную информацию о мероприятиях досуга и возможностях образования в Тарту, предлагаемых военным беженцам с Украины, можно найти на сайте www.tartu.ee/ukraina-abiks.
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