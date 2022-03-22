Президент США Джо Байден вчера вечером на круглом столе с представителями бизнеса сказал, что у него есть данные, что Россия действительно применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Также Байден заявил о том, что Путин прижат спиной к стене и что есть четкие признаки, что Путин рассматривает возможность применения в Украине как химического, так и биологического оружия. Джо Байден с самого начала кризиса довольно точно предсказывал шаги Путина; неужели сейчас действительно высока вероятность применения Россией в Украине оружия массового поражения? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с политологом Пеэтером Таймом.
Студия Postimees: что Россия готова применить в войне вслед за гиперзвуковыми ракетами?
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил вчера о том, что решения о возможности любых компромиссов, о которых идет речь на переговорах Киева и Москвы, с украинской стороны будут приниматься на референдуме. Это касается вопросов гарантий безопасности, а также Крыма и территорий Донбасса. По словам Зеленского, дать добро на любые форматы компромиссов должен будет народ Украины. Какими могут быть эти компромиссы, на которые может пойти народ Украины ради того, чтобы на Украину перестали падать снаряды и бомбы?
- В воскресенье вооруженные силы Украины заявили о том, что видят признаки «подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины». Насколько реальна такая угроза, или же Александр Лукашенко постарается, пока это возможно, своими войсками совсем уж откровенно в войну не вступать? Готова ли украинская армия к такому вторжению?
- Вчера американский институт по изучению войны заявил о том, что Россия была вынуждена перебросить в Украину низкокачественные боевые резервы, в том числе подразделения низкой готовности с Дальнего Востока, чтобы восполнить потери в передовых боевых частях. Если ситуация действительно так удручающа для российской армии, можно ли ждать перелома в войне в пользу Украины?
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