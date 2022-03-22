Студия Postimees: что Россия готова применить в войне вслед за гиперзвуковыми ракетами?

Президент США Джо Байден вчера вечером на круглом столе с представителями бизнеса сказал, что у него есть данные, что Россия действительно применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Также Байден заявил о том, что Путин прижат спиной к стене и что есть четкие признаки, что Путин рассматривает возможность применения в Украине как химического, так и биологического оружия. Джо Байден с самого начала кризиса довольно точно предсказывал шаги Путина; неужели сейчас действительно высока вероятность применения Россией в Украине оружия массового поражения? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с политологом Пеэтером Таймом.