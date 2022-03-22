В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Пеэтер Тайм ответил на вопросы, связанные с опасностью применения оружия массового поражения в Украине, со слухами об отправлении на войну «Юнармии» и с другими темами.
Тайм: будущее Балтийских стран и всей Европы очень сильно зависит от исхода войны в Украине
- Президент США Джо Байден вчера вечером на встрече с представителями бизнеса сказал, что Россия действительно применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Также Байден заявил о том, что Путин прижат спиной к стене и что есть четкие признаки, что он рассматривает возможность применения в Украине как химического, так и биологического оружия. Джо Байден с самого начала кризиса довольно точно предсказывал шаги Путина; неужели сейчас действительно высока вероятность применения Россией в Украине оружия массового поражения?
- Сейчас ответы на вопрос, готов ли Владимир Путин к тому, этому или еще чему-то, чаще всего начинаются с напоминания, что 23 февраля Путин мало кому казался готовым сделать то, что он сделал на следующий день. Миру нужно быть готовым к чему угодно с его стороны. Однако я более чем уверен, что Джо Байден говорит сейчас все это не только по личной инициативе; в его администрации достаточно хороших специалистов, которые рекомендовали ему постоянно публиковать все разведывательные данные о планах России. Это делалось перед российским вторжением, и сейчас Байден поступает так же, и я считаю, что это правильная тактика. Нужно говорить вслух и предупреждать людей о том, что от этого сумасшедшего можно ожидать чего угодно, вплоть до применения ядерного оружия.
- Владимир Зеленский заявил вчера в интервью одному из украинских телеканалов о том, что Украину не берут в НАТО, потому что в мире боятся России, поэтому Украине нужно принять это и искать другие гарантии безопасности. Как вы считаете, насколько соответствует действительности представление, что у Украины и в будущем нет шансов на вступление в НАТО? Разве не выглядит правдоподобным, что, допустим, при смене режима в России новая власть в этой стране будет настолько заинтересована в выходе государства из изоляции, что не будет чинить никаких препятствий соседям в решении вопроса о том, в какие блоки им вступать, в том числе и в военные?
- Мне кажется, так думать наивно. Сейчас даже о НАТО говорить в таком контексте странно, потому что уже ведь возникли шутки, что это НАТО должно хотеть вступить в Украину. Если посмотреть на то, как воюет украинская армия, то впору говорить, что скоро НАТО будет просить военную помощь у Украины. Но нужно обратить внимание и еще на один важный момент; многие аналитики, комментируя вопрос о том, почему НАТО не идет на конфликт с Россией, подчеркивают, что сейчас все-таки речь идет о конфликте между двумя странами, в котором у России нет союзников даже в лице Китая, Индии, Казахстана и других стран ОДКБ. Если же конфликт перерастет в противостояние России и НАТО, то на сторону России с высокой вероятностью захотят стать как бы обиженные на запад силы — те же Индия, Китай, государства ОДКБ…
- То есть возникнет такая «ось зла», на которой будет уже не одна Россия?
- Да, именно. Если у России появятся союзники, это будет очень опасно. Это довольно страшно звучит, но то, что будет с Эстонией, Латвией, Литвой, со всей Европой, очень сильно зависит от итога войны в Украине. Если Украина победит, у нас появится время для передышки, за которое можно будет что-то предпринять для элиминации опасности со стороны России. При другом исходе войны придется думать о том, когда уже мы сами можем стать следующей целью нападения России…
- Разведки многих стран мира сообщают о том, что в связи с предстоящим воинским призывом в России готовится план мобилизации 18-летних членов молодежной организации «Юнармия». Это якобы должно покрыть кадровые потери, которые понесла российская армия в первые недели войны против Украины, и будто бы связано с тем, что члены «Юнармии» более лояльны к власти и настроены более решительно, чем обычные призывники. Владимир Путин начал войну под предлогом необходимости денацификации Украины, но этой «Юнармией» он начинает имитировать Гитлерюгенд, который во всех энциклопедиях описан как организация, которая прекратила свое существование именно в результате денацификации. У Путина случайно получается подражать нацистской Германии, которую он якобы ненавидит, или это вполне сознательное поведение?
- Это происходит не случайно, Путин всегда обвиняет кого-то в том, что ему совершенно привычно самому совершать. Например, в 2018 году он, выступая в Южной Америке, клеймил страны, которые заходятся в угаре милитаризма и выискивают поводы для малых победоносных войн. Если взять его речи и изучить то, что он всегда обличает, то это всегда будут привычные для него самого практики. Это просто поразительно. Недавно, кстати, и Кадыров, составляя неприглядное описание Байдена, сделал его на самом деле по точному подобию Путина. Путин поклоняется Гитлеру, поклоняется нацистской идеологии, он все копирует оттуда, даже если взять эту несчастную букву Z. Это не может не поражать, что страна, сильнее всего пострадавшая от фашизма и нацизма, сама занимается сейчас фашизмом и нацизмом. Это непостижимо.
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