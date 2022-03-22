Тайм: будущее Балтийских стран и всей Европы очень сильно зависит от исхода войны в Украине

- Президент США Джо Байден вчера вечером на встрече с представителями бизнеса сказал, что Россия действительно применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Также Байден заявил о том, что Путин прижат спиной к стене и что есть четкие признаки, что он рассматривает возможность применения в Украине как химического, так и биологического оружия. Джо Байден с самого начала кризиса довольно точно предсказывал шаги Путина; неужели сейчас действительно высока вероятность применения Россией в Украине оружия массового поражения?

- Сейчас ответы на вопрос, готов ли Владимир Путин к тому, этому или еще чему-то, чаще всего начинаются с напоминания, что 23 февраля Путин мало кому казался готовым сделать то, что он сделал на следующий день. Миру нужно быть готовым к чему угодно с его стороны. Однако я более чем уверен, что Джо Байден говорит сейчас все это не только по личной инициативе; в его администрации достаточно хороших специалистов, которые рекомендовали ему постоянно публиковать все разведывательные данные о планах России. Это делалось перед российским вторжением, и сейчас Байден поступает так же, и я считаю, что это правильная тактика. Нужно говорить вслух и предупреждать людей о том, что от этого сумасшедшего можно ожидать чего угодно, вплоть до применения ядерного оружия.

- Владимир Зеленский заявил вчера в интервью одному из украинских телеканалов о том, что Украину не берут в НАТО, потому что в мире боятся России, поэтому Украине нужно принять это и искать другие гарантии безопасности. Как вы считаете, насколько соответствует действительности представление, что у Украины и в будущем нет шансов на вступление в НАТО? Разве не выглядит правдоподобным, что, допустим, при смене режима в России новая власть в этой стране будет настолько заинтересована в выходе государства из изоляции, что не будет чинить никаких препятствий соседям в решении вопроса о том, в какие блоки им вступать, в том числе и в военные?