21 день ада в Чернигове. Рассказ жительницы, сумевшей вырваться из города

Наша квартира не пострадала. Но возвращаться туда стало страшно. Подвал казался более безопасным.

А через несколько дней Вячеслав Чаус в своем очередном видеообращении к горожанам сказал, что пока централизованной эвакуации не будет, но черниговцы продолжают выезжать на собственных автомобилях.

Мы были очень удивлены. Как люди уезжают, когда согласно заявлениям власти все выезды из города заминированы? Мы ведь верили в это! Мы не уезжали, потому что верили. Мы теряли время, потому что верили!

Тогда же, в первую неделю войны, мы впервые попытались скрыться. Сели в машину, в чем были, и уехали. Но наш автомобиль из города уже не выпустили, как и сотни других. Под Черниговом шло сражение.

Трудно описать наши ощущения, когда мы потеряли надежду на спасение и снова вернулись в холодный подвал.

Фото: Getty Images

Подвальная жизнь

Спускаться в подвал мы начали буквально на второй день войны. Сначала, когда в городе выла сирена, просто сидели на туристическом коврике недалеко от входа. Проводили в подземелье буквально несколько часов, а на ночь уходили домой.

Когда мы ночевали в квартире - я не спала. Я прислушивалась. Как только раздавалась сирена или что-то взрывалось - бежала к окну. В первые дни вечером и ночью люди не боялись включать свет в квартирах. Освещенные окна немного успокаивали.

А затем россияне разбомбили многоэтажки в центре Чернигова. Погибли люди. Мой брат тогда был недалеко в подвале, а потом побежал в дом бабушки, который тоже пострадал. Видел оторванные конечности и тела. Это было впервые - столько жертв одновременно.

На тот момент у нас еще было электричество, а телевизор показывал несколько каналов.

Кадры изуродованных домов можно было посмотреть и в интернете. Люди наконец-то начали понимать, что такое ракеты. В подвалах и укрытиях резко увеличилось число жителей.

Мы "переехали" из подвального коридора в глубь подвала. Чтобы сделать его более или менее безопасным для двухлетнего ребенка, мужчины огородили стены картоном. На земляной пол мы постелили коврик, а сверху уложили надувной матрас. Затем принесли из квартиры одеяла, пледы и подушки. Снесли вниз запасы продовольствия и воды. На всякий случай.

Мы практически переехали в подвал. С конца первой недели войны ночевали там постоянно. Надевали на себя по 3-4 кофты, несколько штанов, куртки и шапки, укрывались домашними одеялами.

Но ночью все равно просыпались от холода. Температура воздуха на улице была -8. В подвале примерно столько же. Разве что ветра не было.

Фото: BBC

Но в нашем подземелье было светло! Это помогало. Мы даже кипятили воду в электрочайнике и пили перед сном чай. Это ненадолго и совсем немного, но улучшало настроение.