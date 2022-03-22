США и Франция считают необходимым ужесточение санкций против РФ

Согласно сообщению на сайте МИД Франции, об этом в частности шла речь во время их разговора 21 марта.

"Двое министров обсудили драматическую гуманитарную ситуацию в Украине, связанную с военным вторжением России в эту страну и невыробочным обстрелом украинских городских центров со стороны российских войск. Они акцентировали внимание на актуальности и приоритетности установления полного прекращения огня на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры согласились с важностью очень тесной координации по вопросу продовольственной безопасности в контексте ограничений поставок, вызванных наступлением России на Украину.

"Двое министров отметили, что в условиях продолжения российского наступления необходимо продолжить усиление санкций", - сообщили в МИД Франции.

Также министры подтвердили свою поддержку предложений МАГАТЭ по усилению безопасности украинских гражданских ядерных объектов, пишет УНИАН.

Ле Дриан отметил срочность безотлагательного завершения обсуждения Венского соглашения по иранской ядерной проблеме.