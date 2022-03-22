Отныне будут наказывать за мнение?

Опять-таки казалось (увы, похоже, что нам еще много раз придется теперь признавать, что общепринятые до сих пор стандарты – это всего лишь плоды нашего воображения…), что Эстония – одно из самых демократичных обществ; во всяком случае, на территории бывшего СССР и большинства его сателлитов. И даже, может быть, самое. Оказывается, не совсем…