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Отныне будут наказывать за мнение?

Вячеслав Иванов
Отныне будут наказывать за мнение?
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Вячеслав Иванов.
Вячеслав Иванов. Фото: Личный архив автора

Казалось, после вооруженного вторжения российских войск на территорию сопредельного суверенного государства в центре Европы – без сколько-нибудь веских причин, отвечающих принятым международным нормам, – нас уже трудно чем-то поразить. Но неисчерпаемы ресурсы людских способностей удивлять своих ближних.

Опять-таки казалось (увы, похоже, что нам еще много раз придется теперь признавать, что общепринятые до сих пор стандарты – это всего лишь плоды нашего воображения…), что Эстония – одно из самых демократичных обществ; во всяком случае, на территории бывшего СССР и большинства его сателлитов. И даже, может быть, самое. Оказывается, не совсем…

Цитирую сообщение, появившееся в республиканских СМИ накануне прошедшего уик-энда: «Выступая в четверг [17 марта, – авт.] на заседании Тартуского горсобрания, член Центристской партии Николай Пыдрамяги назвал российскую агрессию гражданской войной в Украине. „Гражданская война в Украине, которая продолжается уже восемь лет, очень близко подошла к нам. Наш большой сосед, Россия, вмешалась в эту гражданскую войну“, – сказал он. Он также поставил под сомнение обороноспособность НАТО и назвал план переименования моста Победы русофобией».

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