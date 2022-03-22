В Эстонии насчитали порядка 600 объявлений о работе для украинских беженцев

Например, компания Express Post, которая занимается доставкой газет и рекламы домой, уже приступила к обучению трех украинцев. Знание эстонского языка от них не требуется, а зарплату предприятие им будет платить такую же, как им местным работникам, сообщают ERR .

При этом, в Эстонии уже были случаи, когда беженцам предлагали работу с оплатой в четыре раза ниже, чем местным. В Центральном союзе профсоюзов призывают не допускать такой практики, а представители портала CV Keskus отмечают, что количество объявлений о вакансиях, претендовать на которые могут и украинские беженцы, увеличилось до 600.