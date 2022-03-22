Разведка Британии: за "Кинжалами" РФ хочет скрыть провал в наземной войне с Украиной

Разведчики обратили внимание на сообщения Минобороны РФ о якобы применении такого оружия во время атак на объекты на западе Украины.

«Если это правда, то, вероятно, это были "Кинжалы", система баллистических ракет воздушного базирования на базе "Искандеров", что уже давно используются российскими войсками в нападении на Украину», - говорят в разведке.

Утверждение России об использовании "Кинжалов", вероятнее всего, призвано отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании РФ, пишет УНИАН.