Вт, 22.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Разведка Британии: за "Кинжалами" РФ хочет скрыть провал в наземной войне с Украиной

rus.postimees.ee
Разведка Британии: за "Кинжалами" РФ хочет скрыть провал в наземной войне с Украиной
Facebook LinkedIn OK Twitter
Ракета "Кинжал" на самолете Миг-31.
Ракета "Кинжал" на самолете Миг-31. Фото: Postimees

Россия могла использовать против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter Минобороны страны.

Разведчики обратили внимание на сообщения Минобороны РФ о якобы применении такого оружия во время атак на объекты на западе Украины.

«Если это правда, то, вероятно, это были "Кинжалы", система баллистических ракет воздушного базирования на базе "Искандеров", что уже давно используются российскими войсками в нападении на Украину», - говорят в разведке.

Утверждение России об использовании "Кинжалов", вероятнее всего, призвано отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании РФ, пишет УНИАН.

Британская разведка не считает, что развертывание "Кинжалов" существенно повлияет на военные успехи оккупантов.

Ключевые слова
Наверх