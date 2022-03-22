Россия могла использовать против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter Минобороны страны.
Разведка Британии: за "Кинжалами" РФ хочет скрыть провал в наземной войне с Украиной
Разведка Британии: за "Кинжалами" РФ хочет скрыть провал в наземной войне с Украиной
Разведчики обратили внимание на сообщения Минобороны РФ о якобы применении такого оружия во время атак на объекты на западе Украины.
«Если это правда, то, вероятно, это были "Кинжалы", система баллистических ракет воздушного базирования на базе "Искандеров", что уже давно используются российскими войсками в нападении на Украину», - говорят в разведке.
Утверждение России об использовании "Кинжалов", вероятнее всего, призвано отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании РФ, пишет УНИАН.
Британская разведка не считает, что развертывание "Кинжалов" существенно повлияет на военные успехи оккупантов.